Uskrsnuće Vjesnika: Što bi trebalo nastati iz pepela? 'Ne treba nam nova zgrada Vlade'

Nakon tjedan dana agonije odluka je pala. Izgorjeli kostur Vjesnikova nebodera, nekadašnjeg arhitektonskog znaka Zagreba, ipak se ruši! Time je okončana dilema rušiti ili obnavljati, no i dalje je pitanje novog sadržaja na toj lokaciji bez odgovora. Hoće li zgarište srušenog Vjesnikova tornja idućih deset godina i dalje biti simbol nebrige grada i države prema prostoru ili će to inspirirati nadležne da konačno arhitektonski i urbanistički riješe ne samo lokaciju na raskršću Savske ceste i Slavonske avenije, nego i cijeli taj sramotno zapušteni potez do Savskog mosta? Zbog toga smo zatražili ugledne hrvatske arhitekte, sveučilišne profesore i teoretičare arhitekture i urbanizma da predlože javni sadržaj za lokaciju na kojoj je Vjesnikov toranj, koji bi pridonio vizuri Zagrebu i oplemenio život Zagrepčana. S obzirom na to da smo pitanje uputili prije nego što je ministar Branko Bačić objavio vijest o rušenju, neki arhitekti su se založili za obnovu tornja, argumentiravši taj stav vrijednošću Ulrichova projekta te njegova arhitektonskog i simboličkog značenja.

