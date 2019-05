'Ušli smo u Uniju, a sad treba Europu još uvesti u Hrvatsku'

Naši političari u EU nisu se proslavili - Nutella, 'pipl mast trast as', i to su svi nezaboravni trenuci?

Govorite o SDP-ovim parlamentarcima. Ostalih se uopće ne sjećamo, kao da nisu niti bili u EP-u. Borba za jednaku kvalitetu proizvoda borba je za ravnopravnost europskih građana. To je velik uspjeh i ne treba ga banalizirati. Na ravnopravnosti europskih građana počiva i budućnost Europe, zato je to glavni moto SDP-ove kampanje. Ušli smo u EU da živimo europske standarde života, rada i funkcioniranja države i društva i SDP neće pristati ni na što manje od toga. Stoga je pred nama borba za uvođenje Europe u Hrvatsku. Moj program je borba za Europu ravnopravnih građana i Hrvatsku europskih standarda.

Zašto mi iz EU potežemo tako malo novca, a Poljska, recimo, potegnula je goleme iznose i preobrazila lice zemlje?

Zato što Vlada puno priča, a nedovoljno radi na povlačenju tog novca. Kritizirali su SDP-ovu vladu, a mi smo imali ugovorenih projekata u vrijednosti od 108,6% raspoloživog novca, a isplaćeno je bilo 87% tog novca. Ova, HDZ-ova vlada, ima isplaćeno manje od 20%. Zadnji smo u EU po isplaćenim i doznačenim sredstvima. Uz nesposobnost Vlade, nedostaje nam stručnjaka za izradu projekata na državnoj i lokalnoj razini, kao i u gospodarstvu.

Statistički zavod kaže da imamo manje od 4 milijuna ljudi, taksisti koji voze ljude po ulicama kažu da imamo i manje... Hoće li ovom bijegu doći kraj?

Hoće. Kad uvedemo Europu u Hrvatsku. Kad počnemo živjeti po europskim standardima. A to znači kad se obračunamo s ortačkim kapitalizmom, korupcijom, zloupotrebom državnih institucija u stranačke i osobne svrhe te lošim upravljanjem. Sve ove stvari krase HDZ i njegovo skidanje s vlasti utjecat će na brže uvođenje Europe u Hrvatsku. Jedina su stranka koja ima presudu za crne fondove i korupciju, zapljuskuju nas svaki tjedan aferama kojima pokazuju svoje pravo, neeuropsko lice. Pogledajte samo aferu SMS ili ministre koji ne znaju odakle im imovina, a sve miriše na ortački kapitalizam, pogodovanja i zloupotrebu dužnosti. To sve ruši vjeru ljudi u bolju budućnost.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Klisović ne želi reći kakav bi premijer bio Bernardić

Naši ljudi koji su otišli u Njemačku glasat će za njemačke a ne za hrvatske kandidate na EU izborima. Kako ovu zemlju, teren idealan za investicije, učiniti investicijski atraktivnom? Kod nas sve ide vezama, žnjorama, uz pomoć politike?

Postat ćemo atraktivni tek kad uvedemo europske standarde upravljanja državom i gospodarstvom. Preduvjet za to je da nam stranke počinju funkcionirati po europskim standardima. SDP je tu napravio najveći napredak, od toga da se za svaku funkciju glasa po načelu ‘jedan član, jedan glas’ do toga da imamo zip sistem (muško/žensko) na našim listama. SDP nema koruptivnih afera i repova koji se vuku za njim, a sa svim nepravilnostima u stranci brzo smo se obračunali. Savez progresivnih političkih snaga koji je u stanju dovesti Europu u Hrvatsku naša je najbolja inačica budućnosti. Tad će i investicije doći u većem broju, a iseljavanje naših ljudi će prestati.

Vjerujete li vi doista da bi Bernardić kao znao dobro voditi ovu zemlju?

O tome će odlučiti članice i članovi SDP-a te građanke i građani Hrvatske.

Što mislite o tezi da se grčka tragedija bazirala na mitu a hrvatska na korupciji?

Da, korupcija na svim razinama postaje stanje na koje su građani oguglali i tako ga de facto prihvatili. No to nije normalno stanje. Želim vrati vjeru građanima u bolju budućnost i osjećaj da oni mogu utjecati na nju. Za početak mogu preferencijalno glasati za ljude koji nisu umočeni u korupciju i za koje vjeruju da im mogu dovesti Europu u Hrvatsku. Korupcije ima i u EU, ali na nju tamo brzo reagiraju i ne tretiraju je kao normalno stanje. To želim i u Hrvatskoj.

Znate li da ozbiljna znanstvena istraživanja pokazuju da ljudi iz ove zemlje bježe zbog nepravde. Je li taj okamenjeni sustav privilegija, nalik na osmanski, moguće demontirati?

Ne samo nepravde već i nejednakog tretmana pred državnim institucijama. Jedni mogu kršiti zakone, zloupotrebljavati institucije u osobne svrhe, krivotvoriti diplome i diplomske radove te i dalje zadržavati visoka mjesta u državnim institucijama, dobivati namještene natječaje i zaposlenja bez kriterija po logici ortačkoga kapitalizma, a drugi sve to gledaju i tonu u nezaposlenost, siromaštvo i odgovaraju ako im pas laje i smeta moćnike. To stanje želim demolirati, potaknuti ljude na akciju i dovesti Europu i njezine standarde u Hrvatsku. Borit ću se u EP-u da kroz europsko zakonodavstvo, fondove i mehanizme provedbe obračunamo s tim okamenjenim sustavom nepravdi i diskriminacije.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kako to da je toliko SDP-ovaca (Ronko, Opačić, Saucha) rezervna vojska HDZ-a?

Nisu oni s tom namjerom napustili SDP. Malo su se pogubili u našem općem političkom kaosu.

Kakva je budućnost EU i Hrvatske u EU?

U našim je rukama i bit će kakvom je mi napravimo. Hrvatsku treba dovesti na europsku razinu ili, kako ja kažem, dovesti Europu u Hrvatsku. Ne možemo biti daleko ispod europskog prosjeka u svemu i još pri tome u pravilu zadnji. Mi možemo bolje od toga. A Europu treba graditi na jačanju europskog identiteta, uz puno poštovanje i njegovanje nacionalnoga, koji je i dio zajedničkog europskog. Time će se suzbiti sebične i isključive nacionalističke tendencije koje rastaču Europu i ojačati solidarnost Europljana te njihova motivacija da izgrade progresivnu i konkurentnu Europu ravnopravnih građana u kojoj svi žive dobro.

Kako bi nam bilo bez EU? Premijer kaže da je više od 80 posto investicija u javnom sektoru novac iz EU?

Ostali bismo u balkanskom blatu iscrpljujući energiju u razmiricama sa susjedima, a mladi bi nam još u većem broju odlazili u EU. Naši kapaciteti za ostvarivanje nacionalnih interesa bili bi bitno manji nego ako su pojačani europskim. I to ide od zaštite granica, suvereniteta i sigurnosti, preko gospodarskog i društvenog razvoja, do daljnje demokratizacije i uvođenja dobrog upravljanja u Hrvatsku.

Uljanik je u stečaju, ostali smo bez zadnje velike industrije. Što ako cijelo ljeto bude padala kiša, pa nam nastrada i turizam, oko kojeg se drži 25 posto nacionalne ekonomije?

Strateška vizija budućnosti Hrvatske mora definirati i strateške industrije na kojima počiva budućnost zemlje. Većina na??ih financijskih i ljudskih potencijala treba ići tamo. Ova vlada to nije napravila, a bez toga nema napretka. Za mene su visokotehnološke industrije ključ uspjeha, a u Hrvatskoj imamo niz tvrtki koje sjajno kotiraju u tom području.

Što čeka Britaniju?

Izlazak iz EU, ako proeuropske stranke ne pobijede na izborima i zatraže novi referendum o Brexitu. No male su šanse za takvo nešto, iako bi po meni to bilo najbolje.

Kako prognozirate ishod EU izbora?

U Europi su populisti i nacionalisti u zamahu, ali ozbiljne političke snage koje se temelje na europskim vrijednostima zadržavaju primat. U Hrvatskoj: HDZ 5 mjesta, SDP 3 - vrlo moguće 4, Amsterdamska koalicija 1 ili 2 i Živi zid i Most po 1.