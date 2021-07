Jako mi je žao. Priznajem sve iz optužnice. Duboko se ispričavam obitelji. Isplakao sam toliko suza zbog toga što sam napravio, a mogu misliti koliku sam tek bol zadao obitelji poginulog. Nisam ga vidio na cesti na vrijeme. Pokušao sam ga izbjeći, ali nisam uspio. Radije bih da sam ja poginuo nego on, ridao je u suzama očajni mladić Ivan Tomšić (22) iz Antunovca koji je, gotovo godinu dana nakon nesreće koju je skrivio, stao pred sutkinju Županijskog suda u Osijeku Azru Salitrežić. Počeo je plakati još na hodniku suda kada je ugledao Miju Bunoza, suprugu nastradalog Stanka Bunoze.

Prišao joj je u pratnji majke i skrušeno, sklopljenih dlanova, zamolio za oprost, ispriku, izrazio sućut.

- Napravio sam to tek sada jer nisam imao hrabrosti prije stati pred tu obitelj. Bojao sam se njihove reakcije, ali išao sam na grob pokojnog Bunoze više puta zapaliti mu svijeće. Nosit ću ovo do kraja života, tuđi život; neću si to nikada oprostiti. Učinit ću bilo što da pomognem toj obitelj, što god je potrebno - govorio je uplakani Tomšić koji je cijelo vrijeme svoga suđenja gorko plakao.

Državno odvjetništvo tereti ga da je 6. lipnja 2020. godine oko 22 sata u Ivanovcu vozio automobil Alfa Romeo pod utjecajem alkohola. Vozio je 105 kilometara na sat kroz selo u kojemu je dozvoljena brzina 50 i u jednom je trenutku naletio na motocikl Tomos kojime je upravljao Stanko Bunoza (33) krećući se sredinom svoje prometne trake. Tomšić ga nije uočio i bez kočenja pokosio je motociklista odbacivši ga 50-ak metara dalje u kanal. Bunoza, inače lokalni poduzetnik koji živi desetak metara od mjesta na kojemu je bila nesreća, zadobio je vrlo teške ozljede glave i tijela i na mjestu je preminuo. Tomšić je u svojoj Alfi bio u društvu tadašnje djevojke Mateje Šnajder koja je sjedila na suvozačevom mjestu.

- Bila sam sa prijateljicom u Ivanovcu u kafiću i navečer sam poslala Ivanu poruku da dođe po mene. Pitala sam ga je l' možda pijan, da li može voziti, jer znam da je bio kod kumova na nekom roštiljanju, a on je rekao da je dobro i da će doći. Pokupio me u centru sela i krenuli smo prema Antunovcu. Ja sam nešto tipkala na mobitelu kada sam čula da smo nešto udarili, pukla je šajba auta ispred mog sjedala i izgubili smo kontrolu nad autom, vrludali cestom i sletjeli u kanal. Ivan me pitao jesam li dobro, pipao mi je puls, a potom izašao iz auta i počeo trčati prema nazad. Ubrzo se vratio i panično počeo vikati 'ubio sam čovjeka, ubio sam čovjeka'. Bili smo oboje u šoku. Okupili su se ljudi, mene su izvukli iz auta, došla je Hitna i policija. Ne znam koliko brzo smo vozili - kazala je Matea koja je bila saslušana kao svjedok nesreće.

Sudsko vijeće saslušalo je i druge svjedoke među kojima medicinskog i prometnog vještaka. Medicinski je ustvrdio kako je Tomšić u trenutku izazivanja nesreće imao 1,47 promila alkohola u krvi što se smatra pripitim stanjem i utječe na reakcije na nepredviđene situacije na cesti jer ih usporava.

- Automobil i moped bili su u istoj traci, u istom smjeru kretanja u trenutku nesreće. Moped je vozio sredinom svoje trake kada je na njega prednjim desnim dijelom auta naletio okrivljeni. Udario ga je bez kočenja sa 105 kilometara na sat. Pri tadašnjim uvjetima na cesti trijezan vozač može uočiti motor ispred sebe na udaljenosti od 89 metara. Mogao se uočiti na vrijeme i pri brzini kojom je vozio okrivljeni no, njegova reakcija je izostala - kazao je prometni vještak.

Iako je optuženi priznao krivnju po optužnici sudsko je vijeće zatražilo dodatno vještačenje kretanja mopedista neposredno prije nesreće kako bi se utvrdilo da li je vozač Tomšić imao dovoljno vremena uočiti Bunozu prije nego je on došao na cestu.

- Uočio sam ga tek kada je bio za dužinu auta ispred mene - rekao je u izjavi Tomšić.

Saslušana je i udovica Mia Bunoza koja je došla odmah nakon nesreće.

- Nisam vidjela nesreću ali su mi ljudi rekli da je Tomšić kroz cijelo selo vozio jako brzo te da je prije naleta na mog supruga obišao par automobila u toj brzini. Nemam ja što reći tom nepromišljenom mladiću. Ne vjerujem njegovim suzama - kazala je ogorčena Bunoza koja je ostala sama sa dvoje male djece. Tomšiću ne ide u prilog što u svom kratkom vozačkom vijeku već ima desetak evidentiranih prometnih prekršaja.

Vijeće je prihvatilo prijedlog obrane da se nadopuni prometno vještačenje pa je rasprava odgođena za rujan.