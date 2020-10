'Usred noći čuli smo jak udarac, par tona zemlje se urušilo, sreća je što nitko tada nije nastradao'

Nedavno se u zagrebačkom naselju urušio potporni zid. Nekoliko tona zemlje urušilo se na ulicu. Ljudi strahuju da im ne stradaju kuće

<p>Nakon potresa u ožujku nama se svaki dan trese tlo, što od podrhtavanja, što od šlepera koji su svakodnevno prolazili kroz ulicu. Nakon što je zid napukao, sve više se naginjao prema cesti i bilo je samo pitanje vremena kad će se urušiti, priča nam stanarka Odvojka Bukovačke ceste, <strong>Jasna Fragneš</strong> (61), nakon što im se u četvrtak navečer potporni zid skoro urušio na kuću.</p><p>Mještani Bukovca u Zagrebu i danas žive u strahu od urušavanja. Dugih šest mjeseci, tvrde, čekalo se na rješavanje dokumentacije, nakon čega je trebala početi sanacija napuknutog. Kad je konačno sve riješeno, sanacija je trebala početi u ponedjeljak, no zbog silne kiše koja je padala nekoliko dana radovi nisu mogli početi. U noći na petak potporni zid više nije mogao izdržati. Nekoliko tona zemlje urušilo se na ulicu.</p><p>- Nama je dio stražnjeg dvorišta propao na cestu. Kad smo iza ponoći čuli jak udarac, odmah sam znala da se urušio potporni zid iza kuće - ispričala nam je stanarka kuće koja je htjela ostati anonimna.</p><p>- Prepali smo se i istrčali na ulicu. Jedina je sreća što je bilo gluho doba noći i što tad nije bilo prometa niti prolaznika. Ne znam ni sama koliko je tona zemlje moglo pasti na nekog i poklopiti ga, to bi onda bila užasna tragedija - kaže nam Jasna. Ona, kao i ostatak mještana na Bukovcu, nažalost, nisu bili iznenađeni onim što se dogodilo.</p><p>- Zid se nakon potresa odvojio od tla, bila je to pukotina od barem 15-ak centimetara. Iz dana u dan smo gledali kako se sve više naginje prema cesti, ali tu se ništa nije moglo učiniti, mogli smo samo čekati da se riješi dokumentacija. Nadležne institucije su zatvorile cestu nakon potresa jer nije bila sigurna, ali ljudi učestalo trgali i micali zabrane jer im je ovom rutom bilo lakše doći do centra grada. Čak smo apelirali Gradu da se postave i betonske blokade kako ih ljudi ne bi mogli maknuti, ali ništa - priča nam stanar iste kuće koja je ostala bez dijela stražnjeg dvorišta nakon odrona.</p><p>Da bi situacija bila gora, Jasna nam priča da su svakodnevno tom cestom, koja je nekad bila jednosmjerna, prolazili kamioni i teški šleperi, i to u oba smjera. Vozači nisu bili svjesni opasnosti koja im je doslovce “lebdjela nad glavom”.</p><p>- Mislimo da zbog stalnog podrhtavanja i kiše koja je pala zid nije mogao izdržati. Prije potresa nije bilo opasnosti. Sad nas je malo strah da nam se i drugi dio zida ne uruši - kaže nam stanarka.</p>