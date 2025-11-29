Obavijesti

News

Komentari 0
VAMPIRI IZ HRVATSKE POVIJESTI PLUS+

Usred Zagreba oživljena su mitska bića iz vode, zmajevi i savske vile koje pjevaju...

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 8 min
Usred Zagreba oživljena su mitska bića iz vode, zmajevi i savske vile koje pjevaju...
Foto: Sandra Šimumović/Pixsell

U središtu Zagreba skrivena je priča o vodenkinjama, o posebnoj vrsti vodenih vila, ali i o vodenom čovjeku koji ima brojna znanja o čarolijama, nepoznatima u nadzemnom svijetu, otkriva reportaža iz novog Expressa

Riječ je o Muzeju zaboravljenih priča, mjestu koje je od svojeg osnutka postalo prava riznica hrvatske nematerijalne baštine, a sve fantastične priče naših predaka u ovom su muzeju interpretirani u autorskom konceptu Zdenka Bašića, umjetnika koji se u svojim radovima već dugo bavi narodnom predajom i koji je svim posjetiteljima odlučio pružiti priliku da urone u svijet zaboravljenih priča, mitova i legendi iz različitih krajeva Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito
BILI SU BLISKI, ALI...

Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito

Mikulićevo uhićenje proizašlo je iz afere s otpadom bračnog para Šincek. Bili su bliski, a onda je glavni državni inspektor počeo tražiti novac
Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'
PARAVAN ILI STVARNA REFORMA?

Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'

Vlada masovno mijenja šefove državnih poduzeća, pozivajući se na novi zakon donesen u sklopu pristupanja OECD-u, a, kako saznajemo, uskoro će sve tvrtke ići na nove natječaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025