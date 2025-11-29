U središtu Zagreba skrivena je priča o vodenkinjama, o posebnoj vrsti vodenih vila, ali i o vodenom čovjeku koji ima brojna znanja o čarolijama, nepoznatima u nadzemnom svijetu, otkriva reportaža iz novog Expressa
Usred Zagreba oživljena su mitska bića iz vode, zmajevi i savske vile koje pjevaju...
Riječ je o Muzeju zaboravljenih priča, mjestu koje je od svojeg osnutka postalo prava riznica hrvatske nematerijalne baštine, a sve fantastične priče naših predaka u ovom su muzeju interpretirani u autorskom konceptu Zdenka Bašića, umjetnika koji se u svojim radovima već dugo bavi narodnom predajom i koji je svim posjetiteljima odlučio pružiti priliku da urone u svijet zaboravljenih priča, mitova i legendi iz različitih krajeva Hrvatske.
