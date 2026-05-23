Ustaške veze Krvnika iz Lyona! Poslao je 44 djece u Auschwitz. Spasio ga je Pavelićev svećenik
Film o Jeanu Moulinu, jednom od najvećih simbola francuskog Pokreta otpora, ovogodišnji je hit u Cannesu. Moulin je umro nakon mučenja 1943., a ispitivao ga je Klaus Barbie, nacist i gestapovac kojem je hrvatski svećenik Krunoslav Draganović nakon rata pomogao da pobjegne u Južnu Ameriku.
Ovih se dana u Cannesu prikazuje film o Jeanu Moulinu, jednom od najvećih simbola francuskog Pokreta otpora. Moulin je u okupiranoj Francuskoj pokušao povezati razjedinjene skupine otpora, političke frakcije i ilegalne mreže u jedinstvenu snagu protiv nacističke okupacije. Uhićen je 1943. godine, mučen, a umro je u vlaku kojim su ga Nijemci prevozili prema Njemačkoj. Čovjek koji ga je ispitivao bio je Klaus Barbie, šef Gestapoa u Lyonu, nacistički zločinac koji će u povijest ući pod nadimkom “Krvnik iz Lyona”.