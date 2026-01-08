Ustavna stručnjakinja Barić: 'Ustavni i Vrhovni sud se ne smiju proceduralno povezivati'

Rasprava o izboru predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda te popunjavanju triju upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu dodatno se zaoštrila nakon što su vladajući odlučili ta dva procesa politički povezati. Premijer Andrej Plenković poručio je da će se u izbor čelne osobe Vrhovnog suda ići samo ako se ustavni suci izaberu po modelu 2:1, dvoje iz kvote parlamentarne većine te jedan iz oporbe. Takav pristup izazvao je niz reakcija, a ugledna ustavna stručnjakinja Sanja Barić upozorava da je temeljni problem upravo u povezivanju dviju procedura koje su, prema Ustavu, potpuno različite.

– Ta dva procesa proceduralno se nikako ne bi smjela povezivati. Predsjednika Vrhovnog suda predlaže predsjednik Republike, a o tome odlučuje parlamentarna većina. Tu nema potrebe za dogovorom s oporbom. Kod Ustavnog suda je situacija posve drukčija, suci se biraju dvotrećinskom većinom i tu je konsenzus vlasti i oporbe nužan - ističe Barić. Dodaje kako oporba u prvom slučaju ne odlučuje nego sudjeluje samo kroz raspravu, dok je za izbor ustavnih sudaca bez njezina pristanka nemoguće doći do potrebne većine.

- Ako se ta imenovanja sada dovode u vezu, onda nešto mora stajati iza toga ili se predsjednika Republike želi uvesti u širi politički diskurs, bilo radi raskrinkavanja bilo radi pokušaja širega konsenzusa, primjerice oko diplomatskih imenovanja – kaže Barić. Premijerovu izjavu ocjenjuje neobičnom.

- Moram reći da je to vrlo neobična izjava. Ne znam što stoji iza nje, osim političke taktike - dodaje. Vladajući, pak, tvrde da im je cilj do travnja popuniti sva tri mjesta na Ustavnom sudu te izabrati predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda po modelu koji je, kako navode, dosad funkcionirao. No oporba takvo uvjetovanje vidi kao politički pritisak. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oštro je reagirao, nazvavši Plenkovićevu izjavu "skandaloznom i suludom".

- Ne znam što je premijer jeo tijekom blagdana, ali očito mu je poremetilo svijest o granicama njegovih ovlasti i ulozi oporbe u demokratskim državama. Oporba ne pristaje na ultimatume i diktat jednog čovjeka. Ovo 'samo ako' demonstracija je sile i autokracije - poručio je Hajdaš Dončić, dodavši da na takvu ucjenu treba odgovoriti odbijanjem izbora i ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Na njegove izjave reagirao je ministar graditeljstva Branko Bačić, podsjetivši na poteze SDP-a iz prošlosti.

- Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila? Hajdaš Dončić danas govori o nasrtaju na demokraciju, a 2017. je SDP izbor troje sudaca Ustavnog suda uvjetovao osnivanjem saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor. Pametnom dosta - poručio je Bačić.

Predsjednik Mosta i predsjednik Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Nikola Grmoja također je oštro reagirao na izjavu premijera Andreja Plenkovića, kojom je izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda izravno povezao s izborom sudaca Ustavnog suda.

- Plenkovićeva izjava da će izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda povezati s izborom sudaca Ustavnog suda je skandalozno javno priznanje trgovine između HDZ-a i SDP-a, odnosno Banskih dvora i Pantovčaka- poručio je Grmoja.

Prema njegovim riječima, Plenković je tom izjavom SDP-u poslao jasnu poruku da ga ne zanima koga predsjednik Republike Zoran Milanović predlaže za čelnu osobu pravosuđa, ne zanima ga je li ta osoba kompromitirana, ne zanima ga javni poziv niti savjest saborskih zastupnika.

- Poruka je jasna: dajte nam dva suca Ustavnog suda i mi ćemo podržati vašu kandidatkinju. Time je cijeli postupak nepovratno kompromitiran i srušena je svaka iluzija da pri izboru na najviše pravosudne funkcije postoje stručni i moralni kriteriji- istaknuo je Grmoja. 