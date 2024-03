Ustavni stručnjak: 'Milanović je državno tijelo i zato ne može biti kandidat na ovim izborima'

Ustavni stručnjak Mato Palić izjavio je u ponedjeljak kako je u pogledu kandidiranja predsjednika Republike na izborima za Hrvatski sabor stvar „vrlo jasna“ i kako on kao državno tijelo, ne može biti kandidat na izborima. Predsjednik je državno tijelo, on nije samo pojedinac koji ima 18 godina i hrvatski je državljanin, pa bi temeljem toga mogao biti kandidat na izborima, nego je on istovremeno i državno tijelo, a ono ne može biti kandidat, rekao je Palić na Hrvatskom radiju.

Objasnio je i kako stoje stvari u pogledu mogućnosti da predsjednik Republike u izbornoj promidžbi sudjeluje kao premijerski kandidat.

Iako premijerski kandidat pravno ne postoji dok ne dobije mandat, predsjednik bi, s obzirom na činjenicu da je prisegnuo na Ustav, trebao nastojati obnašati svoju funkciju, ne na način da politički djeluje za nekakav osobni politički probitak, nego na način da funkcionira kao predsjednik Republike koji je predsjednik svih građana Republike Hrvatske, kazao je Palić.

Komentirajući tvrdnje da je svojom najavom da će se uključiti u izbore za Sabor predsjednik Republike Zoran Milanović destabilizirao krhke hrvatske institucije, Palić je rekao kako ne vidi da je došla u pitanje stabilnost funkcioniranja državne vlasti ili nekog konkretnog državnoga tijela.

Ustavni sud danas će se izjasniti o najavi predsjednika Zorana Milanovića da će se na predstojećim izborima za Sabor kandidirati kao nezavisni na SDP-ovoj listi u 1. izbornoj jedinici, u kojoj će se natjecati i premijer Andrej Plenković.

Palić je rekao i kako zakonska odredba koja predsjedniku Republike omogućuje kandidaturu na izborima za Europski parlament nije "najsretnija", te kako predsjednik, kad su u pitanju europski izbori, nema ni približne ovlasti kakve ima na izborima za Sabor.