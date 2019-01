'Ustavni sud jedini je nadležan i mora odlučiti o referendumu'

Ustavni sud odbacio je zahtjeve građanske inicijative Narod odlučuje pa su se odlučili obratiti javnosti.

- Ustavni sud proglasio se nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu Građanske inicijative Narod odlučuje o nezakonitim postupanjima Vlade, Ministarstva uprave, Sabora. Ono što je važno istaknuti i naglasiti, Ustavni sud nije ulazio u meritum zahtjeva Građanske inicijative Narod odlučuje, ali bit će dužan to učiniti, jesu li ili nisu ispunjeni zahtjevi za raspisivanje referenduma, u onom trenutku kad to od njega zatraži Sabor, koji će to biti dužan tražiti - rekao je koordinator Inicijative, Luka Mlinarić.

- Sabor, kad razmotri izvješće Vlade, imat će dvije opcije, odbaciti izvješće i raspisati referendum o promjeni izbornog sustava i drugo, ukoliko prihvati izvješće Vlade, u tom slučaju će morati obratiti se Ustavnom sudu, jer isključivo Ustavni sud može odlučivati o tome jesu li ili nisu ti uvjeti zadovoljeni, a tada će Ustavni sud odlučivati o meritumu - rekao je Mlinarić, koji smatra da predsjednik Ustavnog suda, Miroslav Šeparović, ima potpuno pogrešno tumačenje.

- On kaže da se Sabor može ili ne mora obratiti Ustavnom sudu. To nije točno, a u zakonu stoji da Ustavni sud mora i jedini je nadležan o tome odlučivati - rekao je Mlinarić, javlja N1.

Odluku Ustavnog suda komentirao je i Tvrtko Krpina.

- Žao nam je što se Ustavni sud proglasio nenadležnim glede našeg zahtjeva, jer je u činjenicama našeg zahtjeva Vlada Andreja Plenkovića prekršila Ustavom zajamčeno pravo građana na referendum. Građanska inicijativa Narod Odlučuje je prikupila 10 posto više potpisa od potrebnih, Vlada je samovoljno i na temelju proizvoljnih kriterija odredila da se 40.000 potpisa za jedno pitanje i 40.000 potpisa za drugo pitanje - poništava. Ustavni sud će biti dužan donijeti zaključak na temelju kojeg će se odlučiti je li izvješće ministra Kuščevića valjano, odnosno jesu li ispunjeni svi uvjeti o raspisivanju referenduma i donijeti odluku o ovom postupku - rekao je Krpina.

Upitani što očekuju od Sabora, Mlinarić je rekao da će se zastupnici, ako ne budu poštivali volju više od 10 posto birača o tome da se raspiše referendum, morati obratiti Ustavnom sudu, koji će tada razmatrati o meritumu, sadržaju i argumentima te da će Ustavni sud na temelju činjenica presuditi hoće li se raspisati referendum.

- Ustavni sud će morati uvrditi jesu li ti kriteriji, gdje je odbačeno gotovo 80.000 potpisa, pravedni i na temelju zakona - rekao je Mlinarić.

Istaknuo je da će Građanska inicijativa iskoristiti sve pravne mogućnosti koje imaju na raspolaganju te da će se i dalje zalagati za ustavno pravo na referendum i neposrednu demokraciju.

Podsjetimo, Ustavni sud odbacio je tužbe Građanskih inicijativa 'Narod odlučuje' i 'Istina o Istanbulskoj'.

Građanska inicijativa Narod odlučuje, podsjetimo, podnijela je tužbu Ustavnom sudu jer vjeruju da je odluka Vlade i Ministarstva uprave o provjeri potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava nezakonita.

Tražili su ponovno brojanje potpisa prikupljenih za referendum ili da Ustavni sud naloži Saboru raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava,

'Narod odlučuje' smatra da su prikupili dovoljan broj potpisa, a Vlada je zatim potpise proglasila nevažećima. Smatraju i da je prebrojavanje bilo pristrano i bez nadzora.

Vlada je tvrdila kako su među potpisnicima bili i bebe i mrtvi, a da su neki potpisi prepisani s lista za prijašnje referendume.

Inicijativa 'Istina o Istanbulskoj' predala je žalbu Ustavnom sudu. Predložili su da se poništi cijeli postupak provjere potpisa za raspisivanje referenduma i da novu provjeru obavi Državno izborno povjerenstvo (DIP) uz promatrače iz njihove inicijative.