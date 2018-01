Ustavni sud u subotu odlučuje o kandidaturi Puigdemonta

Španjolska vlada je u petak zatražila od Ustavnog suda da zabrani Carlesu Puigdemontu kandidiranje za predsjednika vlade Katalonije jer je u Španjolskoj optužen za pobunu pa mu prijeti uhićenje, a očekuje se da će sud donijeti odluku u subotu.

Vlada u Madridu se na taj korak odlučila premda joj je vlastito savjetničko tijelo predložilo da ne ide na Ustavni sud.

Time je stvorena nova neizvjesna situacija jer nije sigurno postoji li pravna podloga da se poništi nominacija Puigdemonta.

Njega je nominirao novoizabrani predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent, zagovornik nezavisnosti.

„Moramo iskoristiti sve instrumente koje nam dopušta zakon kako bismo izbjegli da netko tko bježi od pravosuđa bude izabran na nezakonit način te preuzme upravljanje autonomnom pokrajinom“, rekla je potpredsjednica vlade Soraya Saenz de Santamaria na konferenciji za medije u Madridu.

Puigdemont, jedini kandidat za predsjednika vlade, živi u u Belgiji od 29. listopada a dolaskom u Španjolsku prijeti mu uhićenje jer je ondje optužen za pobunu protiv države.

Zagovornici neovisnosti, koji imaju većinu mjesta u parlamentu, u utorak ga namjeravaju izabrati na daljinu. Španjolska vlada i stranke za cjelovitost države tvrde da se on mora osobno pojaviti na raspravi da bi bio izabran, a to ne može jer će biti uhićen stupi li na španjolsko tlo.

Ustavni sud je za subotu najavio sastanak na kojem će odlučiti prihvaća li žalbu španjolske vlade na odluku o nominaciji Puigdemonta.

Saenz de Santamaria je pozvala Torrenta da nominira drugog kandidata no on je to odbio.

“Ogromna je politička neodgovornost koristiti sudove kako bi se dobilo nešto što nije dobiveno na izborima 21. prosinca“, istaknuo je Torrent. On je, pak, poručio kako će pravnici katalonskog parlamenta proučiti odluku španjolske vlade.

U slučaju da Ustavni sud odbaci žalbu bit će to udarac za španjolsku vladu koja je u listopadu bila raspustila katalonsku vladu na čelu s Puigdemontom nakon izglasavanja nezavisnosti Katalonije. Tada je preuzela izravno upravljanje nad pokrajinom sa 7,5 milijuna stanovnika te raspisala prijevremene izbore.

No ti izbori u Kataloniji nisu joj donijeli željeni rezultat. Na njima su tri stranke za neovisnost osvojile većinu mjesta u parlamentu, 70 od 135, došavši u priliku formirati novu vladu. Inzistiraju na Puigdemontu kao predsjedniku čime bi nastavile kontinuitet započet krajem 2015. a prekinut intervencijom vlade u Madridu.

Stranka centra Građani, pobornik cjelovitosti Španjolske, osvojila je najviše mjesta, 37, no ni uz podršku ostalih stranaka ne može dosegnuti 68 mjesta koliko je potrebno za formiranje vlade. Liderica Građana, Ines Arrimadas, odustala je stoga od kandidature za mjesto predsjednice vlade.

Odbije li u subotu Ustavni sud paralizirati kandidaturu Puigdemonta, vlada može uložiti novu žalbu na odluku da ga se izabere na daljinu, dok je u Belgiji.

Bude li se španjolska vlada žalila, sud neće imati vremena donijeti presudu prije početka parlamentarne rasprave u utorak. Taj scenarij doveo bi pak do nezabilježene situacije u Španjolskoj što bi dodatno produbilo političku krizu u pokrajini na obali Sredozemnog mora koja stvara 19 posto španjolskog BDP-a.