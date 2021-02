Na fotografiji koju je Merelize objavila na Facebooku vidi se kako pozira s mrtvom žirafom koju je ustrijelila u lovu koji joj je, kao dar za Valentinovo, platio njezin suprug. Ona kaže kako je na to čekala pet godina, a njezin suprug potrošio je oko 13 tisuća kuna kako bi joj ispunio dugogodišnju želju.

Par je za Valentinovo planirao otputovati u odmaralište Sun City. Međutim, prijatelj je nazvao Merelize i rekao joj kako je primijetio u jednom parku za igre ubojstvo koje je priželjkivala godinama.

- Naši su se planovi brzo promijenili. Moj divni suprug Gerhardt znao je da je to moj san. Dva sam tjedna bila sretna poput djeteta, odbrojavala sam dane. Poslije su me preplavile emocije. Godinama sam čekala svoga savršenog mužjaka žirafe. Što je stariji, to mu je koža tamnija. Obožavam kožu žirafe i činjenicu da je to kultna životinja u Africi - ispričala je Merelize za Mirror.

Fotografije koje je ponosno objavila, a osobito ona gdje pozira sa srcem žirafe, izazvale su burne reakcije posebno među borcima za prava životinja.

U opisu fotografije gdje u rukama drži ogromno srce izvađeno iz tijela ubijene žirafe je napisala: 'Jeste li se ikada zapitali koliko je veliko žirafino srce? Apsolutno sam oduševljena svojim VELIKIM poklonima za Valentinovo'.

Merelize koja vodi farmu citrusa na sjeveru Južne Afrike, počela je loviti životinje s pet godina te je do sada ubila oko 500 životinja, uključujući lavove, leoparde i slonove.

Kaže da je fotografiju objavila kako bi se rugala borcima za prava životinja.

Borce za prava životinja naziva 'mafijom' te kaže kako prema njima nema poštovanja

- Održivi lov pomaže očuvanju divljih životinja u Južnoj Africi, stvara nova radna mjesta i doprinosi turističkoj industriji. Smrt 17-godišnjeg mužjaka žirafe stvoriti će priliku da novi mužjak preuzme stado i omogući mu novu jaku genetiku - odgovorila je Merelize na komentare zgroženih aktivista za prava životinja.

Osim toga, od kože ubijenog mužjake žirafe planira napraviti prostirku te tvrdi kako je ubojstvo žirafe osiguralo posao za 11 ljudi tog dana i kako će donijeti puno mesa za lokalno stanovništvo.

- Ako zabranite lov, životinje će postati bezvrijedne i nestati će. Lov je pomogao vratiti mnoge vrste s ruba izumiranja. Jedini ljudi koji štite ove životinje su lovci na trofeje - tvrdi Merelize te nadodaje kako se lovom održavaju na tisuće radnih mjesta u turizmu.

S njezinim mišljenjem se nikako ne slažu aktivisti iz organizacije Born Free za borbu protiv trofejnog lova na divlje životinje.

- Zabrinuti smo zbog njezinih tvrdnji. Lov na trofeje nije sredstvo za očuvanje niti doprinosi značajnim sredstvima lokalnih zajednica. Lov na trofeje okrutno je vraćanje u kolonijalnu prošlost, a ciljanje određenih životinja narušava životinjske zajednice i ima negativne učinke na njihovu populaciju i čitav ekosustav - rekao je dr. Mark Jones iz organizacije Born Free.

- Netko tko ubije drugo osjetilno biće, izreže mu srce i hvali se time odgovara definiciji sociopata. Jednog će dana lov na trofeje biti naveden kao znak psihijatrijskog poremećaja, kao što bi to trebalo biti i danas. To je serijsko ubijanje - bijesno je komentirala Elisa Allen iz PETA organizacije za zaštitu prava životinja.