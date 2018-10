Utaja poreza: Trump je od oca naslijedio 413 milijuna dolara!

Novinari New York Timesa u utorak su objavili istraživački tekst u kojemu otkrivaju kako je Doland Trump od oca i njegovog carstva nekretnina naslijedio barem 413 milijuna dolara, od kojih je većina stečena utajom poreza tijekom '90-ih.

Na temelju ogromnog broja povjerljivih financijskih evidencija o povratu poreza, istraga NYT-a otkrila je kako je od svog rođenja do današnjeg dana Trump od svog oca naslijedio iznos od čak 413 milijuna dolara, a već s osam godina postao je milijunaš.

Na svom Twitter profilu Trump se ruga s tekstom, ističući kako je 97 posto negativnih članaka o njemu.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!