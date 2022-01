Muškarac (49) podrijetlom iz BiH utopio se prošlog četvrtka u Adelaidu u Australiji dok je spašavao svoju kćerkicu koju je u čamcu na napuhavanje vjetar odnio daleko od obale. Kako saznajemo muškarac je iz Banja Luke, s obitelji se krajem devedesetih godina vratio u BiH, ali se nedugo nakon toga ponovo vratio u Australiju. Bili su na poznatoj plaži Grange Beach, dan je bio prelijep, ali vjetrovit.

Oko 11 sati primijetio je da se čamac u kojemu se nalazilo njegovo dijete udaljava od obale, a malena je počela vikati. Potrčao je do mora i u odjeći je skočio u more, plivao je prema svojoj djevojčici koja je u strahu skočila u more vjerujući da će je otac spasiti. Počela je borba s velikim valovima, sve je to gledao Michael Napper (70) koji se u tom trenutku igrao se sa svojim unucima na plaži. Kada je vidio čovjeka u odjeći koji je ušao u more kako bi spasio svoju kćerku znao je da nešto nije u redu.

- Potrčao sam da ga stignem. Prije nego što sam uspio doći do njega, djevojčica je skočila iz čamca u njegovo naručje. Pokušavao ju je spasiti u dubokoj vodi - rekao je Napper i dodao da je jak vjetar potom dalje otpuhao gumeni čamac.

Michael je došao do njih i uspio je djevojčicu staviti na svoju dasku za plivanje, a potom je pokušavao spasiti njenog oca koji je već bio potonuo. U jednom trenutku je isplivao na površinu, dok je jednom rukom držao dasku na kojoj je bilo dijete drugom je pokušao muškarca, njenog oca, uhvatiti za hlače. Uspio je i povukao ga je k sebi držao mu je glavu iznad vode, polako se približavajući obali.

Priskočili su mu u pomoć još neki kupači, tako da su dijete i njenog oca izvadili iz mora. Stigla je Hitna pomoć koja je odmah počela s reanimacijom. Nažalost nisu ga uspjeli spasiti.

- Mislim da sam ranije mogao stići do njih, žao mi je što nisam, i njega bih najvjerojatnije spasio. Djevojčica je princeza, a tata joj je heroj – rekao je okupljenim Michael Napper.

Umro si herojskom smrću, spašavajući svoju kćer iz mora. Šokirani smo, ali znamo koliko si volio svoju omiljenu djevojčicu i da ne postoji nešto što ne bi uradio za nju. Dao si život za nju i time pokazao za što si živio - samo su neke od poruka ljudi koji su se na taj način oprostili od hrabrog oca.