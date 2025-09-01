Uvedena četiri nova vlaka na relaciji Zabok - Rogatec - Zabok

HŽ Putnički prijevoz, u suradnji sa Slovenskim željeznicama, od ponedjeljka je uveo četiri nova vlaka na relaciji Zabok - Rogatec -Zabok, čime je poboljšana povezanost Hrvatske i Slovenije te olakšana svakodnevna putovanja stanovnicima pograničnih područja, posebice učenicima. Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić naglasio je da će dodatne četiri linije kvalitetnije međuregionalno povezati Rogatec, Krapinu i Zabok. „Krapinsko-zagorska županija za nas je posebno važna jer godišnje prevezemo oko 1,2 milijuna putnika, među kojima je više od 3500 učenika i gotovo 800 studenata. Vjerujem da će nove linije dodatno unaprijediti kvalitetu prijevoza”, rekao je Ukić.

Najavio je da od sredine rujna stiže novi niskopodni vlak, a od prosinca se uvodi 38 dnevnih linija Zabok - Krapina te brza popodnevna veza Zagreb - Zabok – Krapina.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek podsjetio je da je pruga ponovno u funkciji zahvaljujući inicijativi lokalne zajednice te istaknuo da ga veseli što je gotovo cijela pruga na području Hrvatskog zagorja već modernizirana i obnovljena.

„To nije kraj ulaganjima. Na sjeveru Hrvatske ulažemo i u druge pravce - od modernizacije Podravske pruge Varaždin - Koprivnica - Čakovec vrijedne 200 milijuna eura do završetka dvokolosiječne pruge Dugo Selo - Križevci - Koprivnica - mađarska granica”, rekao je Tušek.

Dodao je da se trenutačno u Republici Hrvatskoj u željeznici provode projekti vrijedni čak 1,5 milijardi eura te da se u budućnosti planiraju i trostruko veća ulaganja.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da svaka investicija u željeznicu podiže kvalitetu života lokalne zajednice.

„Uvođenjem novih linija djeci s područja Huma na Sutli omogućeno je lakše, udobnije i jeftinije putovanje do škola u Krapini i Zaboku”, rekao je Kolar, dodavši kako je riječ o velikom iskoraku nakon obnove pruge 2014. godine.

Saborski zastupnik i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović naglasio je da će povećanje linija najviše koristiti učenicima koji pohađaju srednje škole u Krapini i Zaboku.

„Veliki broj ljudi, osobito starije životne dobi, nema drugih mogućnosti prijevoza i upravo zato je uvođenje ovih linija hvalevrijedan potez na dobrobit cijele zajednice”, rekao je Gregurović.