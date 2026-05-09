U savezima smo vidjeli čitave male obiteljske manufakture. Kao najbolji poslovni partneri pojavljuju se tvrtke koje su osnovali dijete i supruga glavnog tajnika
Uvedite pravila o sukobu interesa u sportske saveze
U tekstovima o modelima izvlačenja novca iz sportskih saveza upozorili smo na netransparentnost i založili se za objavu svih računa po uzoru na gradove, općine i državu, koja objavljuje isplate po dobavljačima za sva ministarstva. Međutim, ostao je još jedan važan segment koji bi mogao biti snažan preventivni alat. Čelnici i glavni tajnici sportskih saveza nisu osobe na koje se odnosi Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Ne objavljuju imovinske kartice pa se njihova imovina ne može pratiti kroz godine niti je moguće vidjeti kolike prihode imaju i odakle oni dolaze. Apsurdno je da je zakon to propisao čak i za direktora komunalnog poduzeća u općini s tisuću stanovnika, ali ne i za ljude koji upravljaju milijunima javnog novca. No to je tek vrh ledenog brijega.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+