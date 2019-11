Uveo stroga pravila: Kažnjavat će vrijeđanje i govor mržnje

Da se vrh HDZ-a na čelu s Andrejom Plenkovićem nije odlučio obračunati sa tajnim grupama na mobilnim aplikacijama gdje članovi kritziraju i vrijeđaju vodstvo stranke i sve neistomišljenike, javnost ne bi ni doznala razmjere sukoba u stranci i da takve grupe uopće postoje. U nedjelju je buknuo pravi rat između vodstva stranke s cijelom članstva, a mi donosimo dosad potpuno nepoznate detalje komunikacije tih tajnih grupa i pozadinu sukoba. „Što mu fali? Metak u čelo“. „Dragi prijatelji vi niste racionalni. Vi znate koje bi opterećenje za proračun bilo zatvoriti tu gamad. Puno jeftinija metoda je „leđnog plivanja“ niz Savu. Brzo, jeftino i ekološki osvješteno“

To su samo neke od poruka koji su neki HDZ-ovci pisali u zatvorenim grupama na mobilnim aplikacijama. Predsjedništvo je odlučilo sve ispitati i sankcionirati, što je izazvalo buru u stranci. Te poruke nisu usmjerene samo protiv Andreja Plenkovića nego prema i ostalim članovima i neistomišljenicima.

- Svatko može kritizirati, može se neslagati i ima slobodu govora. Ali ovo je čisti jezik mržnje. To ne možemo dozvoliti i tome treba stati na kraj. Osim toga su pozivali na nelojalnost i službenoj kandidatkinji stranke – kaže sugovornik iz vodstva stranke.

On ističe da u grupama ima i dužnosnika, a da je takav govor potpuno neprihvatljiv. I zaista u porukama koje posjedujemo, a koje je prvi objavio Jutarnji list ima i onih da predsjednički kandidat Miroslav Škoro pogađa bit i da ne treba glasati za ovakav HDZ na čelu s Plenkovićem. Bilo je vrijeđanja i koalicijskih partnera po nacionalnoj osnovi. Objavljene su u grupi „Zna se, HDZ“.

Članstvo HDZ-a inače ima više grupa ‘Uskoci i hajduci', ‘Vjerodostojni’, ‘ZNA SE HDZ’ i ‘HDZ neformalno’, najveće su WhatsApp i Viber grupe članova HDZ-a iz cijele Hrvatske. Zatvorenog su tipa i u njima se na dnevnoj bazi komentira domaća i vanjska politika. Sve spomenute grupe stare su barem više od tri godine, a među članovima je većina HDZ- ovih saborskih zastupnika, utemeljitelji stranke, ali i drugi utjecajni HDZ-ovci poput bivšeg ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera i Maria Kapulice, predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a koji su navodno u svim grupama, Mira Kovača, predsjednika vanjskopolitičkog Odbora u Saboru. Milijan Brkić je u grupi, ali je neaktivan. Ta najstarija grupa broji oko 250 članova. Predsjedništvo HDZ-a je donijelo odluku kako će se sankcionirati svi članovi stranke koji u WhatsApp, Viber i grupama na Facebooku šire mržnju, prijete ili tek kritiziraju politiku vodstva HDZ-a i šefa Andreja Plenkovića. No, to kako saznaje 24sata nije prestrašilo članove grupe "Uskoci i hajduci" koja broji 235 članova jer je nakon te objave ispred imena grupe osvanuo predznak FREE, čime je poslana poruka ‘ Ne može nam nitko ništa, mi ćemo i dalje objavljivati i komentirati što hoćemo’.

- Riječ je o zatvorenim grupama koje nemaju javni karakter, to je kao da se mi nađemo u kafiću i komentiramo. Kako netko može zabraniti ljudima da komentiraju što žele? Uvreda na račun premijera i šefa HDZ-a nikad nije bilo, samo se kritizirala njegova politika posebno oko donošenja Istanbulske konvencije ili odnosa s Miloradom Pupovcem- govori za 24sata sugovornik koji je član svih spomenutih grupa. Ističe da svaku grupu uređuje administrator koji i poziva članove u grupe te da se svaki oblik mržnje izričito sankcionira izbacivanjem iz grupe. Neke grupe poput "ZNA SE HDZ" imaju i pravila bontona koji nalaže da se poruke ne šalju iza 22 sata. Naš sugovornik kaže da članovi grupa nisu samo članovi HDZ-a već ima i nestranačkih, ali, naravno, bliskih toj ideologiji. Ponavlja da se komentiraju isključivo političke odluke te da nema vrijeđanja na osobnoj razini. - Evo, primjerice zadnjih dana tema je 30 godina od pada Berlinskog zida i dolazak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Zagreb. Posebno se komentira SDP i istupi njihova predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića, a zadnje što se komentiralo je šala na račun tri sove koje su stajale iza jednog komentara. Naime, odmah je krenula zezancija da je sova Vladimir Šeks jer je to bio njegov nadimak u kampanji Jadranke Kosor jer kao on sve nadzire, a odmah su se zatim krenule nizati poruke- ima i crnih labudova pa i sokola. Mi se, kako vidite, samo zezamo - zaključuje naš sugovornik. Odmah nakon što je objavljeno da se vrh HDZ-a planira obračunati sa neistomišljenicima u grupama, jedan član je objavio sliku sove uz pitanje: "Hoće li me ova slikica koštati članstva?". Vladimir Šeks koji je stranački savjetnik Plenkoviću se inače najviše založio za sankcioniranje neposlušnika i kritičara. Podsjetimo, prvi je javno na najavu sankcioniranja reagirao kandidat za predsjednika HDZ-a Davor Ivo Stier. Napisao je znakovit status na Facebooku, povezao je pad Berlinskog zida, demokraciju i slobodu mišljenja. Poručio je da partija više ne može kontrolirati dopisivanje članova. - Članak Ustava 36 kaže Sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva. Dakle, ni državni ni partijski organi više nemaju pravo nadzirati dopisivanje građana ili interno komuniciranje stranačkih članova. Plasiranje priče u javni prostor da se namjerava uvesti takav nadzor šteti ne samo pojedinoj stranci već svim građanima i demokraciji u Hrvatskoj, jer demokracija podrazumijeva odgovornost i slobodu od političkog zastrašivanja – napisao je Stier. Članovima je poručio kroz citat Pape Ivana Pavla II: "Ne bojte se". Ova Stierova poruka odmah se počela dijeliti u svim grupama, a članovi su je hvalili. Jedan član je uz pohvalu Stieru napisao:

- Pa zar je to demokracija za koju se HDZ borio?! Ti kao veliki "tuđmanisti" su zaboravili kako je pokojni Franjo dva puta ležao u zatvoru zbog svoje napisane riječi – stoji u poruci podrške. Stieru i ostalima je žestoko odgovorio HDZ preko svoje stranice na Facebooku, pa tako HDZ preko službene stranice ratuje sa svojim članovima. Nalog za objavu je došao iz vrha stranke. I po onom što su napisali, vidi se da itekako znaju što pišu njihovi članovi. A od sankcija očito ne odustaju. - Naglašavamo da nitko u HDZ-u ne dovodi u pitanje slobodu i tajnost dopisivanja te slobodu izražavanja mišljenja, a posebno članova stranke. No isto tako, za HDZ i politiku koju vodimo neprihvatljivo je da bilo koji član u grupama koje se organiziraju “pod nazivom i simbolima HDZ-a” kontinuirano širi govor mržnje i prijetnje, poput poziva da nekoga treba “leđno pustiti niz Savu”, “nabiti sve na kolac”, “dat mu metak u čelo”, te otvoreno agitirati i poticati članove da podržavaju druge stranke i kandidate, kao i pozivati članove da ne glasuju za kandidate HDZ-a. To nije niti će biti politika HDZ-a – stoji u objavi. A Stiera su prozvali da podržava takav govor mržnje i zlorabi papine riječi. - To nije niti će biti politika HDZ-a, a ako Davor Stier dijeli i podržava takve izljeve govora mržnje i prijetnji usmjerenih prema stranačkim kolegama, neka to javno kaže. Stoga je od Stiera perfidno i otužno zlorabiti poruke Ivana Pavla II. Misli li Davor Stier da bi Ivan Pavao II ovakve pozive na linč smatrao porukama slobode, mira i ljubavi? - objavio je HDZ. Neslužbeno doznajemo da su iznenađeni što je uopće stao na stranu onih koji šire govor mržnje.

Stier je i dalje ustrajao u svom stavu. Objavio je novi status u kojem tvrdi da želi Hrvatsku koja je temeljena na slobodi.

- Nisam osobno upoznat sa slučajevima prijetnji, ali ako netko zna za njih već je trebao prijaviti nadležnim institucijama. I ne smije se širiti strah -poručio je Stier i dalje ustrajao na tome da se ne treba bojati. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić je dodatno poručio da članstvo u stranci znači i poštivanje Statuta, te da je Plenković tražio da se "na terenu utvrde okolnosti koje nisu usuglašene s vodstvom stranke". Iako Bačić kaže da Plenković nije tražio discipliniranje, ali sankcija će očito biti. - Tko postupa protivno stranačkim aktima, bit će procesuiran – rekao je Bačić. I drugi zastupnik HDZ-a, Miro Kovač koji također želi voditi stranku je napao Plenkovića zbog najave sankcija.

Prvo nam je poručio: Nakon uspostave demokracije u Hrvatskoj je ukinut verbalni delikt. Načelno, nitko nikoga ne može natjerati da mu se netko ili nešto sviđa ili ne sviđa". Iz cijele afere WhatsApp vidi se da u HDZ-u bukti sukob ozbiljnih razmjera iako stranka želi u javnosti prikazati da je jedinstvena. Također, vodstvo HDZ-a se boji da će dio članova dati svoj glas drugim kandidatima i vjeruju da u stranci postoje ljudi koji aktivno rade na tome kako bi kroz poraz Kolinde Grabar-Kitarović srušili Plenkovića.

Nešto slično se događalo i prije izbora za Europski parlament kada su i Plenković i glavni tajnik Gordan Jandroković tvrdili da je bilo sabotaža među vlastitim članstvom. Plenković ne može pasti dok pobjeđuje na izborima. Tko je famozni "crni labud" koji je koštao HDZ jednog mandata u foto finišu. Plenković je i tad najavio istrage, ali nije se dogodilo ništa. U konačnici, jasno je da Davor Ivo Stier i Miro Kovač koji žele preuzeti vođenje stranke na unutarstranačkim izborima, kroz obranu članova u tajnim grupama iskazuju otvoreno protivljenje politici Andreja Plenkovića i hvataju startne pozicije iako stranka želi ostaviti dojam da se unutarstranačkim stvarima ne bave nego su fokusirani na pobjedu Kolinde Grabar Kitarović.