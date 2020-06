'Uvijek volim doći u Slavoniju jer je moja mama odavde'

<p>Restart koalicija, na čelu sa predsjednikom stranke SDP <strong>Davorom Bernardićem</strong>, u Osijeku je predstavila članove svoje liste za IV. Izbornu jedinicu i održala tiskovnu konferenciju. Osim Bernardića, bio je tu i<strong> Domagoj Hajduković</strong>, koji se do sada nije puno pokazivao u osječkoj javnosti otkako je napadnut te<strong> Sabina Glasovac </strong>iz Našica, nositeljica liste Restart koalicije koju je odabrao sam Hajduković. Tu su također bili i ostali članovi liste, kao i osječki dogradonačelnik<strong> Boris Piližota </strong>koji se nalazi tek na 11. mjestu na listi iako je u svojoj izbornoj jedinici.</p><p>"Tržišnu vrijednost u Slavoniji i Baranji nema više ni seljak, ni zemlja, nego plava iskaznica HDZ-a. Zato mladi odlaze iz ovog kraja, zbog loše klime, jer nemaju vjere da će biti bolje, jer nema posla. Projekt Slavonija kojime se diče povukao je tek 22 posto sredstava namijenjenih Slavoniji, a dio tog novca nije završio u spasu ove regije nego u nekretninama HDZ-ovih moćnika na obali. Oni to čak ni ne poriču.</p><p>Mnogi kažu da će se u Slavoniji voditi ključna borba za ove izbore. Vidjeli ste u sučeljavanju demonstraciju bahatosti, prazne priče. Naš je lider u sučeljavanju pokazao da je pristojan prije svega, da zna razgovarati argumentima, da nije ostrašćen i samodopadan, da ne misli da je popio svu pamet svijeta, i pokazao je da zna da kao premijer neće biti država iznad zakona i sustava. Neće u svom timu ljudi sigurno sebe dovesti u situaciju da mu 15 ministara ode iz vlade. Kada vam 15 ministra ode iz vlade, od toga 11 zbog ozbiljne sumnje u korupciju, onda znači da je problem u njima, ali je još veći problem u vama koji birate" kazala je nakon uvoda prva na Restart listi Sabina Glasovac koji većina Osječana ne poznaje jer je iz Našica.</p><p>"Uvijek volim doći u Slavoniju jer je moja mama odavde i tu sam proveo djetinjstvo kojega se rado sjećam. Na žalost iz ovog je kraja iselilo 70 tisuća ljudi samo u zadnjih par godina. Kada Slavonija krene naprijed, cijela zemlja će krenuti naprijed, a to se ne događa, ovaj je kraj godinama neuspješan, pustošen, nerazvijen. Mi imamo desetogodišnji plan za Slavoniju, reindustrijalizaciju regije jer ovdje su tvornice nestale, a na žalost nestaje i poljoprivredna proizvodnja" rekao je Bernardić dodajući kako će njegova vlada osigurati Slavoniji i seljaku otkup proizvoda i siguran plasman za njih, jeftine kredite za OPG, brzu isplatu potpora, transparentnu i brzu dodjelu poljoprivrednog zemljišta.</p><p>Upitan za mišljenje o donesenim mjerama za glasanje Bernardić je istaknuo kako se ovi izbori vode pod nenormalnim okolnostima samo zato što je HDZ-u bitniji rezultat na izborima nego zdravlje ljudi. "Gdje je HDZ uvijek se sumnja na neku krađu pa nova odluka o mjerama po kojima će se provoditi izborno glasovanje za one koji su zaraženi virusom Covida i u samoizolaciji može značiti i pokušaj manipulacije glasovima. Ipak, pozivam građane na glasanje. Manji je rizik 4 minute na biralištu nego nove 4 godine HDZ-a" rekao je Bernardić ističući kako mu je žao što na sučeljavanju nije stigao reći premijeru Plenkoviću sve što je naumio. "Afera Vjetroelektrane vodi direktno do premijerovih vrata; do šefice njegovog ureda Tene Mišetić. Nevjerojatno je da svjedoci još nisu pozvani na ispitivanje. Pitao sam ga to na sučeljavanju ali na to nije dao odgovor. To pokazuje da će ovu vladu obilježavati sistemska korupcija.</p><p>Najuplašeniji u tu aferu je Tomislav Čorić koji je pisac HDZ-ovog predizbornog programa i kakav je to onda program nego aferaški" kazao je Bernardić osvrnuvši se na članove svoje liste za IV. Izbornu jedinicu. "Pogledajte našu listu za IV. Izbornu jedinicu i našu nositeljicu Sabinu Glasovac, a zatim pogledajte nositelja liste HDZ-a Ivana Anušića, to je nebo i zemlja; Sabina je za Anušića space-shuttle. Mi na svakoj našoj listi imamo jednak broj muškaraca i žena, to je ravnopravnost; žene unutar SDP-a imaju veliki utjecaj i siguran sam da će zbog te činjenice Hrvatska pod našom vladom izgledati drugačije" istaknuo je.</p>