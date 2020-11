'Uvjerena sam da se moj Jakov u klubu našao posve slučajno, on je vrlo druželjubiv čovjek...'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović oporavlja se nakon operacije vratne kralježnice. U prvom političkom intervjuu video linkom je komentirala pobjedu Joea Bidena za 46. američkog predsjednika

<p>Izabranog predsjednika Bidena poznajem već godinama, još kad sam bila veleposlanica u SAD-u, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a i, naravno, nakon njegovog dolaska u Zagreb 2015. godine. On je srdačna i prizemljena osoba koja uvijek nastoji uspostaviti osobni kontakt sa svima s kojima razgovara. Ali on je i osoba koja doista izvrsno poznaje vanjsku politiku i međunarodne odnose i koja će zasigurno biti zainteresirana za to što se događa u Hrvatskoj i susjedstvu, rekla je bivša predsjednica <strong>Kolinda Grabar Kitarović</strong>. Istaknula je kako Hrvatska zasigurno neće biti prioritet američke vanjske politike.</p><p>- O nama će ovisiti kakvi će biti bilateralni, a i multilateralni odnosi. Mi smo ti koji moramo stavljati stvari na agendu naših odnosa i koji moramo inzistirati na pitanjima koja su nam bitna. Valja reći da predsjednik Trump, bez obzira kakav međunarodni ugled uživao, prema Hrvatskoj je uvijek bio ljubazan, pa i prema meni osobno. Ono što će nam iznimni biti bitno s predsjednikom Bidenom jest razgovarati o JI Europi, a posebno o BiH za koju je on iznimno zainteresiran. O položaju svih konstitutivnih naroda i svih građana u BiH i o euroatlantskom putu BiH. Nadam se da ćemo na bilateralnom planu nastaviti rad na pitanjima koje sam spomenula i koja su iznimno bitna ne samo za sve naše i američke državljane koji žele živjeti i putovati u Hrvatskoj i SAD-u, već i ako želimo neka ozbiljnija američka ulaganja u Hrvatsku, doista to ne možemo ostvariti bez takvog sporazuma - rekla je Grabar Kitarović za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3921848/grabar-kitarovic-za-rtl-o-bidenu-i-trumpu-hrvatska-sigurno-nece-biti-prioritet-americke-vanjske-politike/" target="_blank">RTL Danas</a> i odbila se izjasniti kome je naklonjenija.</p><p>- Ne trebate ih jednostavno uzimati kao nešto što je zadano i prema čemu se Hrvatska treba ravnati jer to nije naš izbor već izbor američkih državljana, a naš je izbor kako ćemo te odnose njegovati dalje i koliko ćemo biti proaktivni, a ne reaktivni, što je iznimno bitno. Nadam se da će naša diplomacija biti iznimno aktivna u komunikaciji s budućim Bidenovim timom - rekla je. Odbila je komentirati rad, ali i prepucavanje predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.</p><p>-To su odnosi koje oni moraju riješiti među sobom. Nikada nisam niti neću komentirati odnose na unutarnjoj političkoj sceni, a pogotovo ne komentiram niti svoje prethodnike, a niti svog nasljednika - ponovila je to. Oduševljena je što s izborom Joea Bidena dobiva prvu ženu potpredsjednicu. </p><p>- To je sjajna vijest i to mi je iznimno drago. Žena, a još i žena kojoj su roditelji imigranti u SAD. Žena koja je odlučna učiniti puno i po pitanju ženskih prava i jednakosti spolova, što je već naznačila u samom svom govoru jučer kada je pozvala sve afroameričke djevojčice i sve žene, a naravno i sve ostale građane Amerike, da dosanjaju svoj san i da će im ova administracija u tome biti od pomoći- oduševljeno je rekla. Zbog epidemiološke situacije i zdravstvenih razloga ove godine neće biti u koloni sjećanja u Vukovaru.<br/> -Još uvijek se oporavljam od operacije i mislim da ne bih mogla podnijeti tako dugačak hod. Ali žao mi je, bit ću u mislima i srcu sa svim Vukovarcima i braniteljima Vukovara - zaključila je Grabar Kitarović.</p><p>A u razgovoru za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/bivsa-predsjednica-kolinda-grabar-kitarovic-o-epidemioloskoj-situaciju-u-hrvatskoj-i-aferi-janaf---627292.html" target="_blank">Novu TV </a>nešto kasnije, Grabar Kitarović odgovorila je na pitanje kako gleda na to što se njezin suprug Jakov našao u aferi Janaf i što je viđen u Klubu u Slovenskoj 9 na dan primopredaje mita.</p><p>- Ja se nikad nisam miješala u ono što moj suprug radi, niti se on miješao u ono što sam ja radila dok sam bila predsjednica. Uvjerena sam da nema ništa s tim, već da se tamo samo našao slučajno. On je druželjubiv, čovjek koji se voli družiti i koji ne voli javne istupe - rekla je Kolinda.</p>