'Uvjeti rada su nam katastrofalni, zapisničara nema pa moramo otkazati rasprave'

Zatražit ćemo povišicu za suce, sudske savjetnike, sudske zapisničare, sve službenike i namještenike prvostupanjskih sudova za 30 posto za prvu ruku, a potom da ukupno povećanje za prvostupanjske suce bude za 50 do 100 posto jer im se plaće nisu usklađivale od 1999. godine. Suci prvostupanjskih sudova imaju maksimalnu plaću od 1500 do 1600 eura, dok sudski zapisničari imaju plaću 500 do 600 eura. Samo je prošle godine s Općinsko-građanskog suda u Zagrebu otišlo 30-ak sudskih zapisničara, to je vrlo velik odljev te struke, a kad se i raspiše natječaj za tu poziciju nitko se neće javiti. Nitko ne želi raditi za tako malu plaću, a imaju tako puno posla. Prije svega želim napomenuti kako se kod moj prijedloga ne radi ni o kakvom sindikalnom potezu već se borim za sistemsko rješenje. Od 1999. godine do danas je došlo do degradacije plaća sudaca i sudskih službenika te sad treba doći do sistemskog povećanja. Suci su te 1999. imali plaću od 10-ak tisuća kuna i njihova kupovna moć je bila dvostruko veća nego sada kada je plaća nominalno 11.000 do 12.000 kuna. Od tad im se plaća nije usklađivala. Suci su zasebna grana vlasti i to je bitna razlika između njih i svih ostalih javnih službenika poput liječnika, vatrogasaca, učitelja. Bez obzira na to što vrlo cijenimo njihov rad i oni trebaju biti adekvatno plaćeni, ovo nije omalovažavanje ostalih zanimanja, ali mora se shvatiti sistemski drugačiji položaj sudaca od ostalih javnih službenika. Više se ne može tolerirati pristup u kojem će Vlada odlučivati o plaćama sudaca kao o plaćama ostalih zanimanja. To je protivno samoj ideji da postoji Zakon o plaćama sudaca - rekao je za 24sata predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić.