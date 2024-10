Uvjetna kazna 'fikus direktoru' jer je pomogao u izvlačenju više od 500.000 eura s računa firme

Robert Milošević nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na godinu dana, uvjetno na tri godine zbog optužbi da je pomogao Josipu Miljkoviću u izvlačenju novca iz tvrtke Mika-Mia. To znači da neće u zatvor ako u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo. Sudilo mu se u odsutnosti jer je nedostupan hrvatskom pravosuđu, a postupak u odnosu na Miljkovića ranije je izdvojen nakon što se on razbolio i priznao djelo za koje ga se teretilo.

Miloševića je optužnica teretila da je od veljače do svibnja 2008., u namjeri da Miljkoviću omogući poslovanje putem trgovačkog društva Mika-Mia i pribavi mu nepripadnu imovinsku korist, pristao formalno preuzeti društvo u formi direktora dok će stvarno poslovanje voditi Miljković. U tu svrhu potpisao mu je punomoć kojom mu je omogućio stvarno vođenje poslovanja kao i podizanje gotovine s računa tvrtke.

Na taj je način, tvrdi optužba, pomogao Miljkoviću da u pet navrata s računa tvrtke podigne ukupno 548.370 eura.

Tijekom postupka Milošević je ispitan pred Županijskim državnim odvjetništvom u Vukovaru gdje nije osporio da je pristao preuzeti tvrtku na sebe kao i da je Miljkoviću potpisao punomoć, no tvrdio je da nije znao što će Miljković raditi i da će podizati novac za sebe.

Ta njegova obrana, prema ocjeni suda, usmjerena je na pokušaj umanjivanja vlastite odgovornosti jer Milošević nije životno objasnio zašto je na traženje osobe koju nije osobno poznavao, već se radi o ocu jednog prijatelja, pristao preuzeti tvrtku od 3. osobe i biti "direktor na papiru".

Vezano uz samu kaznu, sud je uzeo u obzir da je djelo počinjeno još 2008., da nikad ranije nije osuđivan te da nije sebi pribavio imovinsku korist. Također, na uvjetnu kaznu osuđen je i Miljković, koji je dobio godinu dana uvjetno na pet godina, a oduzeta mu je i nezakonito stečena imovinska korist. On je u razdvojenom postupku ispitan kao svjedok.

Inače, pokušavajući ući u trag Miloševiću, koji nema prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, sud je doznao da ima boravište u Velikoj Britaniji. Kako u Velikoj Britaniji Europski uhidbeni nalog nema pravnog učinka, za njim su izdali TaCA nalog temeljem kojega su prije nekoliko godina pronašli Miloševića i preliminarno ga ispitali. Nakon tog ispitivanja odlučili su ga izručiti i izvijestili sud o datumu izručenja, no budući da mu nije bilo određeno zadržavanje on je do tog datuma ponovno nestao.