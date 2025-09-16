Uvode dva nova cijepljenja za školsku djecu: 'Morali smo zbog nedavne epidemije hripavca'

U novoj školskoj godini uvode se promjene u kalendaru obveznog cijepljenja učenika. Prema novom kalendaru cijepljenja, u školskoj godini 2025/2026., u 4. razredu osnovne škole te 2. razredu srednje škole, uvodi se docjepljivanje cjepivom protiv tetanusa, difterije i hripavca. Ova promjena uvodi se zbog nedavne epidemije hripavca, a posljednjih se godina u EU bilježi porast slučajeva difterije, poručili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- Hrvatska je bila zemlja s malim brojem procjepnih doza i to je ključni razlog zbog kojeg su uvedene dodatne doze s obzirom na to da cjepivo protiv hripavca pruža kratkoročnu specifičnu imunost. Ako se ne docjepljujete, imunost ne može potrajati dugo. Ona traje samo nekoliko godina, pa je zato program promijenjen - kazao je Goran Tešović, specijalist pedijatrijske infektologije i pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece na Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu.

Navodi kako neke zemlje imaju veći broj docjepnih doza, a neke preporučuju doživotno cijepljene protiv hripavca.

- To indirektno možda može imati utjecaja na donekle smanjenje cirkulacije uzročnika u populaciji, ali pitanje je hoće li se to dogoditi ili neće - kazao je.

Imunolog je također podsjetio kako smo nedavno imali veliku epidemiju, tako da, kako ističe, ne treba očekivati novu epidemiju tako skoro. Cijepljenje je jedan od najučinkovitijih i najsigurnijih načina zaštite djece i zajednice od zaraznih bolesti te sprečava ozbiljne komplikacije, invaliditet, ali i smrtne ishode.

- Navedena cjepiva već su godinama u uporabi, u kliničkoj praksi dokazano je da nemaju ozbiljne nuspojave i posljedice, prema tome pozivam sve roditelje da cijepe svoju djecu sukladno sad izmijenjenom kalendaru - zaključio je imunolog Tešović.