OBAVIJESTILI EU

Hrvatska je poslala prosvjednu notu Srbiji zbog vrtića u Subotici

Piše HINA,
Subotica: Tomislav Žigmanov, jedini Hrvat koji je ušao u parlament Srbije | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Grad Subotica donio je odluku da će se djeca u vrtiću, izgrađenom novcem Hrvatske, umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku

Predstavnici hrvatske diplomacije u Beogradu izvijestili su veleposlanika Delegacije EU u Srbiji Andreasa von Beckeratha o prosvjednoj noti koju je Hrvatska uputila Srbiji zbog problematiziranja uporabe hrvatskog jezika u novoizgrađenom vrtiću u bačkom selu Tavankutu, prenose u utorak mediji na hrvatskom u Vojvodini. Grad Subotica donio je odluku da će se djeca u vrtiću, izgrađenom novcem Hrvatske, umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku, što je u Hrvatskom nacionalnom vijeću (HNV) ocijenjeno kao grubo kršenje dogovora i uskraćivanje minimalnih prava Hrvata u Srbiji.

Hrvatska drži da je to diskriminatoran odnos prema hrvatskoj manjini, i traži da se takva odluka gradskih vlasti promijeni „bez uvjetovanja i odgode“, prenose mediji.

U razgovoru predstavnika hrvatskog veleposlanstva s veleposlanikom Delegacije EU u Srbiji „tragalo se za odgovorom postoji li bilo kakav način utjecaja na tu odluku i može li se ona promijeniti u interesu hrvatske manjine“.

Uz ukazivanje na to da Hrvatska gradi 40 kulturnih centara srpske manjine, na bilateralnom sastanku navedeno je da je „u smislu što boljih bilateralnih odnosa minimalno što se može tražiti jeste da se poštuje da vrtić bude ustanova s odgojem na hrvatskom jeziku“.

Hrvatska strana, kako se navodi, uvjerena je da će veleposlanik Delegacije EU prenijeti stajalište Hrvatske predsjedniku Srbije.

Grad Subotica preuzima vrtić građen novcem Hrvatske, uz hrvatski uvodi srpski jezik

Upućivanje prosvjedne note Srbiji zbog problematiziranja upotrebe hrvatskog jezika u radu vrtića u Tavankutu, koji je izgrađen sredstvima hrvatske vlade, najavio je u četvrtak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon sastanka s Jasnom Vojnić, predsjednicom HNV-a u Srbiji.

On je izrazio zabrinutost zbog toga što hrvatski vrtić u selu Tavankutu blizu Subotice još nije počeo s radom, rekavši da se unatoč ispunjenim tehničkim uvjetima, njegovo uključivanje u mrežu vrtića grada Subotice i početak rada samo na hrvatskom jeziku problematizira zbog nekih administrativnih razloga.

Novi, suvremeno opremljeni vrtić „Anđeli čuvari“ za 60-ero djece izgrađen je sredstvima donatora i novcem Vlade Hrvatske koja je u njega uložila 860.000 eura.

Objekt je u ožujku svečano otvorila hrvatska ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković uz poruku da je to konkretan primjer skrbi Hrvatske za sunarodnjake u Srbiji, ali odgojna ustanova još nije počela s radom.

