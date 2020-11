Uz 4000 kuna za radnike, sve zatvorene djelatnosti će dobiti i dodatno novčano obeštećenje

Poduzetnici traže 80 posto prošlogodišnjeg prometa u istom mjesecu, ali Vlada će na to teško pristati. Iznos će biti vjerojatno znatno manji, a neće se mijenjati PDV: Prijete otkazi za 100.000 radnika i propadanje tvrtki

<p>Nakon više od pola godine borbe s krizom, poduzetnici koji su sad zatvoreni nemaju novca za nastavak poslovanja. Ako ne bude obeštećenja, i 100.000 radnika bi moglo ostati bez posla, a mnogi obrti i tvrtke zatvorit će vrata.</p><p>Poručili su to zajednički jučer iz Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge Glas poduzetnika. Oni traže da svima koji su zatvoreni ili imaju pad prometa veći od 50 posto Vlada isplati obeštećenje u iznosu od 80 posto prošlogodišnjeg prometa. Hitno traže i smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu na 13 posto, da se napokon omogući brži pristup kreditnim linijama za likvidnost te da se mora pronaći rješenje za moratorije na kamate i leasing.</p><p>Kako stvari zasad stoje, Vlada ne planira snižavati stopu PDV-a, ali sprema model dodatnog obeštećenja. Po već postojećim mjerama, svi oni koji trpe posljedice krize imaju pravo dobiti od dvije do četiri tisuće kuna po radniku, ovisno od pada prometa. A na to država pokriva i doprinose. Svi koji su zatvoreni imat će, naravno, pravo na 4000 kuna po radniku. Iako su javnosti najviše u fokusu oni najbrojniji, ugostitelji, zatvorene su i teretane, prijevoz ima goleme padove prometa, cijela industrija koja priprema događaje je na koljenima.</p><p>Koliko će točno Vlada dodatno pokriti, nije još odlučeno. Razmatra se je li bolje ići na postotak prometa ili po kvadraturi. U Vladi trebaju izaći pred poduzetnike s prijedlogom početkom tjedna. Da će dodatnog obeštećenja biti potvrdio je i sam premijer Andrej Plenković u obraćanju naciji.</p><p>- Donijet ćemo i nove mjere za pravičnu nadoknadu troškova za one koji imaju privremenu obustavu rada - rekao je Plenković.<br/> Pravično je vrlo širok pojam i ovisi o kutu gledanja pa će sigurno biti razmimoilaženja i pregovora u brušenju mjera. Obje poduzetničke udruge ističu da su im ministar rada <strong>Josip Aladrović </strong>i ministar financija<strong> Zdravko Marić</strong> rekli da novca ima. Hrvatska je dobila i 500 milijuna eura od Europske komisije za pomoć radnicima, ali on se već troši.</p><p>Veliki problem je sporost odobravanja kredita preko državne agencije HAMAG-BICRO, iako je i njima povećan budžet za pomoć.</p><p>- Postojeće mjere su u cijelosti nedovoljne - rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik Glasa poduzetnika, koji traži i da Vlada napokon krene u reforme.</p><p>Damir Zorić, šef HUP-a, smatra da je bez nove pomoći, uz gubitak poslova i propadanje tvrtki moguće stvaranje “šire društvene krize” u Hrvatskoj.</p>