Uz Plenkovićev blagoslov u Hrvatski sabor je ušlo ustaštvo

Piše Tomislav Klauški,
Komemoracija u znak sjećanja na 79. godišnjicu proboja posljednjih zatočenika iz Jasenovca | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Godinama se ta “istina o Jasenovcu” na mala vrata gura u hrvatski obrazovni sustav kako bi prkosila udžbenicima povijesti i službenim podacima o karakteru ustaškoga konclogora,

Nakon što je izjavio da neće kažnjavati zastupnike koji koriste pozdrav “Za dom spremni” na sjednicama Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković oprao je ruke od sramotnog skupa o istraživanju (ili “istraživanju”) Jasenovca koji je u utorak organizirao Klub zastupnika stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista. Kaže da se skup ne održava u ime Sabora i organizator je “odgovoran za sve što će se tamo dogoditi i izreći”. Znači da se u Jandrokovićevu Saboru može govoriti što god se želi.

