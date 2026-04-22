UŽAS Austrijanka poginula nakon prevrtanja kajaka na Tari

Na rijeci Tari kod Foče smrtno je stradala državljanka Austrije (65), javlja avaz.ba. Tragedije se dogodila nakon prevrtanja više kajaka u kojima su se nalazili turisti, ostali su se uspjeli spasiti iz nabujale rijeke.

Tijelo stradale žene pronađeno je na lokaciji Milutinov kamen, oko dva kilometra nizvodno od Šćepan polja.

- Tara je poznata kao prelijepa ali brza i snažna rijeka. posebno u danima intenzivnih padalina i povećanja vodostaja. Zato turiste pozivamo na dodatni oprez - rekao je načelnik Spasilačke službe "Wolf" iz Foče, Nenad Ikonić