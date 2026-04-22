TRAGEDIJA KOD FOČE

UŽAS Austrijanka poginula nakon prevrtanja kajaka na Tari

Piše Luka Safundžić,
UŽAS Austrijanka poginula nakon prevrtanja kajaka na Tari
Tijelo stradale žene pronađeno je na lokaciji Milutinov kamen

Na rijeci Tari kod Foče smrtno je stradala državljanka Austrije (65), javlja avaz.ba. Tragedije se dogodila nakon prevrtanja više kajaka  u kojima su se nalazili turisti, ostali su se uspjeli spasiti iz nabujale rijeke. 

Tijelo stradale žene pronađeno je na lokaciji Milutinov kamen, oko dva kilometra nizvodno od Šćepan polja.

- Tara je poznata kao prelijepa ali brza i snažna rijeka. posebno u danima intenzivnih padalina i povećanja vodostaja. Zato turiste pozivamo na dodatni oprez - rekao je načelnik Spasilačke službe "Wolf" iz Foče, Nenad Ikonić

Komentari 0
