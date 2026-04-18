TRAGEDIJA U ORLOVCU

Užas kod Karlovca: Vozač umro tijekom vožnje u autu. Zabio se u drugi, dvoje ljudi ozlijeđeno...

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Radi se o prometnom događaju između dva vozila. Vozač jednog je preminuo prirodnom smrću, a u drugom vozilu je dvoje ljudi ozlijeđeno, rekli su nam iz karlovačke policije

Jedan čovjek je preminuo, a dvoje je ozlijeđeno u sudaru dvaju automobila u Orlovcu kod Karlovca. Iako je došlo do sudara, kako doznajemo, policija ovaj slučaj ne vodi kao prometnu nesreću jer je utvrđeno da je vozač preminuo prirodnom smrću prije samog kontakta vozila.

Zbog toga policija sve tretira kao događaj u prometu, a ne prometnu nesreću.

- Radi se o prometnom događaju između dva vozila. Vozač jednog je preminuo prirodnom smrću, a u drugom vozilu je dvoje ljudi ozlijeđeno - rekli su nam iz karlovačke policije.

