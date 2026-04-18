Užas kod Karlovca: Vozač umro tijekom vožnje u autu. Zabio se u drugi, dvoje ljudi ozlijeđeno...

Jedan čovjek je preminuo, a dvoje je ozlijeđeno u sudaru dvaju automobila u Orlovcu kod Karlovca. Iako je došlo do sudara, kako doznajemo, policija ovaj slučaj ne vodi kao prometnu nesreću jer je utvrđeno da je vozač preminuo prirodnom smrću prije samog kontakta vozila.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog toga policija sve tretira kao događaj u prometu, a ne prometnu nesreću.

- Radi se o prometnom događaju između dva vozila. Vozač jednog je preminuo prirodnom smrću, a u drugom vozilu je dvoje ljudi ozlijeđeno - rekli su nam iz karlovačke policije.