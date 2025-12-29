Slovenska policija istražuje masovnu krađu na grobljima Škofije i Sveti Anton, šteta već premašila 20.000 eura i i dalje raste
Užas u Sloveniji: Opljačkano i oskvrnuto čak 110 grobova
Stanovnike Kopra i okolice potresli su prizori s mjesnih grobalja, gdje je nepoznati počinitelj poharao i oskvrnuo čak 110 grobnih mjesta. Policija istražuje masovnu krađu i devastaciju na grobljima Škofije i Sveti Anton, a šteta je već premašila 20.000 eura, izvještava N1 Slovenija.
Građani su policiji prijavili razbacane i uništene grobove, s kojih su nestali razni ukrasi i prilozi. Policija potvrđuje da se iznos štete stalno povećava kako se javljaju novi oštećeni.
Iz Policijske uprave Koper navode da je dosad evidentirano 79 oštećenih grobova na Škofijama i još 31 na groblju Sveti Anton. David Iskra, voditelj operativno-komunikacijskog centra koparske policije, rekao je da konačan iznos štete još nije poznat jer ovisi o prijavama vlasnika grobnih mjesta.
- Šteta raste iz sata u sat i već sada premašuje 20.000 eura - potvrdio je Iskra, dodajući kako se očekuje da će broj prijavljenih slučajeva i dalje rasti.
Iz komunalnog poduzeća Marjetica Koper, koje upravlja grobljima, ističu da se krađe i vandalizam na grobljima povremeno događaju, no razmjeri ovog incidenta znatno su veći nego u ranijim slučajevima, osobito na groblju Škofije.
Policija je priopćila da se radi o kaznenim djelima krađe, skrnavljenja grobova i ometanja sprovoda, za što je prema zakonu predviđena kazna zatvora do tri godine. Prema dosadašnjim saznanjima, grobovi su oštećeni, oskvrnuti ili potpuno razbacani, a počinitelj je otuđio razne predmete s grobnih mjesta.
Na obje lokacije obavljen je očevid, a policija nastavlja s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem. Pozvali su sve zakupce grobova da provjere stanje grobnih mjesta svojih najmilijih te da svaku štetu ili sumnjivu promjenu odmah prijave policiji.
