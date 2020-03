Užas kod Obrovca: Susjeda je srušio i zadavio golim rukama

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru ispitalo je Savu Bundala (72), kojega sumnjiče zbog ubojstva.

- Postoji osnovana sumnja da je 72-godišnjak 15. ožujka 2020. u okolici Zadra, fizički nasrnuo na svog susjeda (65) te ga počeo udarati rukama i nogama u predjelu glave, uslijed čega je ovaj pao na tlo. Potom ga je osumnjičenik svojim rukama uhvatio za vrat i počeo stezati te ga gušenjem usmrtio - stoji u priopćenju.

Sucu istrage Županijskog suda u Zadru odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te kako ne bi utjecao na svjedoke što je sudac istrage prihvatio i osumnjičeniku odredio istražni zatvor.

- Suprug mi je rekao da je branio svoj goli život. Došao je sav krvav. Pitala sam ga što nije pobjegao. Rekao je da ga je Vlado bacio na tlo i da se nije mogao izvući. Da je bilo na život ili smrt! Ajme Sava što napravi - zapomagala je Ljubica Bundalo (80) iz Kaštela Žegarskog kraj Obrovca.

Razgovarali smo s njom nakon što je njezin suprug Savo nakon svađe i tučnjave ubio susjeda i rođaka Vladu Bundala (65).

- Oni su inače stričevići i nikad se do sad nisu svađali. Jučer su se sukobili radi ničega, radi malo šute. Vlade je bacio šutu, a Savo se ljutio da mu je na putu do staje, gdje drži koze. Vlade mu je prijetio da će ga ubiti lopatom, zbog čega je Savo zvao policiju, negdje oko 13 sati. Javili su se, ali nisu došli. Savo je otišao goniti koze, a Vlade ga je sačekao kraj staje kad se ovaj vratio nakon dva-tri sata da se obračunaju. Napao ga je iznenada i bacio na tlo. Ja sam bila kući, kasnije mi je sve ispričao. Da nisam ja njega on bi mene, rekao mi je. Ajme majko što doživi crno zlo - jadikovala je.

Supruga ubijenog Vlade, Biljana Bundalo, ponudila je drugačiju verziju događaja.

- Suprug mi je izginuo zbog ničega, zbog malo šute iz kolica. Savo mu je zaprijetio da je ne baca i Vlade se složio da neće više. Nije mu prijetio ubojstvom, to je izmišljotina i nije bilo nikakve tučnjave. Ja sam im rekla da se bez veze svađaju i da je zemlja osuđena na propast pa su se razišli. Tek me kasnije zvala žena iz Žegara da mi muž leži na ulici, da mu je loše. Ja dođem, a on mrtav. Odmah sam znala da je mrtav - kazala nam je Biljana Bundalo.