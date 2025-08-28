Užas kraj Stankovaca: Dvoje mladića poginulo na motociklu

Dvoje mlađih muškaraca poginulo je noćas u teškoj prometnoj nesreći u Vukšiću, nedaleko Stankovaca, izvijestila je zadarska policija.

Do nesreće je došlo oko 0.50 sati na županijskoj cesti ŽC-6067, a odmah su uputili i sve žurne službe, navodi se.

Prema trenutnim podacima, dvoje mlađih muškaraca bili su vozač i putnik na motociklu, a zbog očevida je do 4.10 sati promet tom dionicom ceste bio obustavljen.