Obavijesti

News

Komentari 14
TEŠKA NESREĆA U VUKŠIĆU

Užas kraj Stankovaca: Dvoje mladića poginulo na motociklu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Užas kraj Stankovaca: Dvoje mladića poginulo na motociklu
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Prema trenutnim podacima, dvoje mlađih muškaraca bili su vozač i putnik na motociklu, a zbog očevida je do 4.10 sati promet tom dionicom ceste bio obustavljen.

Dvoje mlađih muškaraca poginulo je noćas u teškoj prometnoj nesreći u Vukšiću, nedaleko Stankovaca, izvijestila je zadarska policija.

Do nesreće je došlo oko 0.50 sati na županijskoj cesti ŽC-6067, a odmah su uputili i sve žurne službe, navodi se. 

Prema trenutnim podacima, dvoje mlađih muškaraca bili su vozač i putnik na motociklu, a zbog očevida je do 4.10 sati promet tom dionicom ceste bio obustavljen. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
PALA NARKO BANDA Uhićenja u Hrvatskoj i Češkoj! Naša policija u akciji s Europolom i DEA-om
MUP, EUROPOL I DEA

PALA NARKO BANDA Uhićenja u Hrvatskoj i Češkoj! Naša policija u akciji s Europolom i DEA-om

Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Republike Hrvatske i Republike Češke.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025