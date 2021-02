Strašno nešto! Pa tko može tako nešto napraviti? Ubiti životinje. Što da vam kažem?! Ovo nije od jučer, ovog ima godinama. Razočaran sam.

Rekao nam je to ogorčeni vlasnik konja Zlatko Ovanin iz mjesta Strmen kraj Sunje u Sisačkoj-moslavačkoj županiji. Njemu je netko iz vatrenog oružja krajem prošle godine te krajem siječnja ove godine ustrijelio osam konja autohtone pasmine hrvatskog hladnokrvnjaka.

Prvo ustrijeljeni kraj Strmena, a zatim u susjednom selu

- Imam oko 150 konja, to mi nije primarni posao nego se time bavim iz tradicije. Mi smo takvo mjesto. Konji su u ograđenom pašnjaku, no nekad znaju pobjeći iz njega pa naprave štetu susjedima. Ali uvijek im nadoknadim. Onaj tko je pucao, ili oni koji su pucali, pucali su u selu, ugrozili su tuđe živote. Da je netko noću ispalio deset hitaca u Zagrebu ili Sisku ubijajući pse ili mačke, izašli bi specijalci i ubojicu životinja optužili bi za ugrožavanje života a ne samo za materijalnu štetu - rekao nam je Ovanin.

Kako je javljeno iz PU sisačko-moslavačke, konji su najprije ustrijeljeni kraj Strmena, a zatim u susjednom selu kraj Crkvenog Boka, gdje su bili na ispaši. Policija traga za počiniteljem toga kaznenog djela. Ustrijeljena su grla autohtone pasmine hrvatskog hladnokrvnjaka istog vlasnika, koji štetu procjenjuje na 120.000 kuna.

- Uopće me nije briga za novac. Ako i dobijem taj novac, sve ću dati u humanitarnu pomoć. Zamislite, na dan potresa, kad se cijela Hrvatska ujedinila da bi pomogla cijeloj Baniji, netko u tom trenutku uzima pušku i ubije četiri konja. To nema veze sa zdravim razumom. Nadam se da će pronaći ubojicu i da se napokon riješimo ovog problema. Posljednji je čas da se na području sunjske Posavine uvede više reda u konjogojstvo jer bi sukobi mogli eskalirati - rekao je Ovanin, koji inače živi u Zagrebu, ali ne misli odustati od konjogojstva.

Došla im voda do grla

- Tamo sam se rodio i odrastao, želim potaknuti druge da se bave ovim poslom i tako pokrenuti taj kraj. Želim potaknuti mlade da ostanu u mjestu. A ako netko slobodno šeće i puca puškom na životinje, tome baš i ne doprinosi - rekao je Ovanin.

Seljani su nam ispričali da se mnogi vlasnici konja, pa i Zlatko, ne brinu o svojim grlima, koja su na slobodnoj ispaši, pa čine golemu štetu na usjevima i u vrtovima.

- Njegovi konji su na otvorenom, on nema niti farmu za njih. Uništavaju usjeve i našu imovinu. Ljudima je došla voda do grla zbog tog problema. Uz to, konji noću šeću selom bez ikakve kontrole. Zlatko ima jednog mladića koji nadgleda njegove konje, ali ništa se ne mijena, bez kontrole su. Uvijek kaže da će promijeniti, da će napraviti bolju ogradu i osigurati svima mir, ali ništa od toga nije učinio. On dođe povremeno u selo, ali on živi u Zagrebu, nije svjestan koliko problema imamo zbog njegovih konja - ispričali su nam mještani Strmena i Crkvenog Boka. Ovanin tvrdi da su to sve optužbe bez pokrića.

- Lažne su optužbe da se ne brinem o konjima. Sve sam im osigurao, ali uvijek neka životinja pobjegne, napravi štetu, koju ja uvijek platim. Ogorčen sam optužbama na svoj račun - kaže Ovanin.