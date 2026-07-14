UŽAS KRAJ VELIKE GORICE Pucao iz jurećeg auta prema drugom u kojem se vozila obitelj!

Samo pukom srećom nitko nije ozlijeđen u pucnjavi koja je dojavljena u ponedjeljak oko 20.10 sati u mjestu Lazina Čička. Radi se o naselju nedaleko od Velike Gorice gdje je 27-godišnjak pucao iz auta u smjetu drugog auta.

Za volanom tog drugog automobila bio je 29-godišnjak koji je njime vozio svoju obitelj. Motiv je zasad nepoznat, a policija slučaj vodi kao dovođenje u opasnost života i imovine. Iako je policija upoznata s identitetima ljudi iz pucnjave, nisu naveli da je itko uhićen.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - navode iz policije.