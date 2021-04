Pse iz ilegalnog uzgajališta u Smokoviću kraj Zadra oduzet će vlasniku i morat će u preodgoj.

Vlasnik pasa huškao je životinje na druge životinje i obučavao ih da budu agresivni prema njima. Dresirao ih je u krugu uzgajališta. Prekršio je Zakon o veterinarstvu jer njih 15 starijih od 90 dana nije propisno identificirao, odnosno čipirao. Njih 20 nije cijepio protiv bjesnoće jedanput godišnje. Opasni psi pasmine pitbul terijer, njih 18 i šest štenaca starih 25 dana, nemaju rodovnice ni Hrvatskoga kinološkog saveza ni Međunarodne kinološke organizacije. Uzgajao ih je i prodavao ilegalno, odnosno bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo. Trgovao je opasnim psima protiv pravilnika koji to regulira. Povećavao im je agresivnost selekcijom ili drugim metodama, što znači da je ostavljao one najagresivnije. To je nalaz veterinarske inspekcije Državnog inspektorata.

Psi pripadaju Nikoli Živkoviću, bratu Josipa Živkovića, koji je pao s drogom, i to dok je bio na uvjetnoj zbog droge koju je prije dilao, a tijekom pretrage našli su mu zračnu pušku i ilegalno uzgajalište pasa za borbu. Veterinarska inspekcija ima pravo privremeno ih oduzeti vlasniku, a o trajnom oduzimanju, kao i o mogućem vraćanju pasa vlasniku, odlučuje sud.

Veterinarski inspektori zatražili su hitni prekršajni postupak. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru, predložila je prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru da se 18 pasa i šest štenaca zbog svega oduzmu i prije okončanja postupka. Uz to su podnijeli kaznenu prijavu zbog mučenja životinja.

Što će biti s opasnim psima, pitali smo Alena Subotića iz škole za pse Dog trainer Croatia, čovjeka koji je 30 godina radio sa psima u policiji, a licencirani je aktivist za provjeru testa socijalizacije za opasne pse.

- Svaki pas je individua za sebe, baš kao i čovjek. Štenci će se lijepo socijalizirati, a odrasli psi bit će više ili manje uspješni, ovisno o njihovom karakteru. U svakom slučaju riječ je o dugotrajnom postupku koji bi mogao potrajati godinama. Neki se nikad potpuno ne socijaliziraju i moraju postići suživot sa svojim traumama, a neki se odmah opuste i reagiraju na hranu pa je lakše. Trebaju biti stabilni "u glavi", a najveći je problem s agresijom na druge pse. Novi vlasnici moraju biti strpljivi i puni ljubavi te biti svjesni da im treba stručna pomoć. Nju mogu dobiti u kinološkim savezima, klubovima ili kod privatnih dresera pasa - zaključuje Subotić.