Užas kraj Zaprešića: Našli tijelo žene u kući, dvoje ljudi zbog trovanja monoksidom u bolnici

Tijelo žene pronađeno je u ponedjeljak oko 10.55 sati u mjestu Luka kraj Zaprešića, javila je zagrebačka policija. Tijelo je pronađeno u kući, a sumnja se da je preminula najvjerojatnije uslijed trovanja ugljičnim monoksidom.

Dvojici članova obitelji liječnička pomoć pružena na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Muškarac preminuo od gušenja u Međimurju

U sličnoj tragediji 8. siječnja je u Donjem Vidovcu pronađeno i tijelo 68-godišnjaka. Pronašao ga je muškarac (41) kako nepomično leži na podu. Izlaskom tima hitne medicinske pomoći na mjesto događaja konstatirana je smrt 68-godišnjaka. Mrtvozorničkim pregledom utvrđeno je kako je smrt nastupila uslijed gušenja dimom, dok na tijelu preminulog nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Očevidom, uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, utvrđeno je da je došlo do požara u spavaćoj sobi uslijed prijenosa topline s peći na kruta goriva na okolni inventar, platnenu fotelju i drveni strop koji su djelomično nagorjeli, dok se požar sam ugasio zbog nedostatka kisika u sobi, izvijestila je međimurska policija.

Muškarac se ugušio zbog grijalice

U noći na petak u mjestu Rujevac na području Dvora dogodio se nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom. Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kojim je utvrđeno da je do nesretnog slučaja došlo uslijed zapaljenja električne grijalice koja je izazvala stvaranje intenzivnog dima od kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja 86-godišnjaka. Tijelo preminulog prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.

Upozorenje policije

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, povećava se opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i mogućih ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Korištenje neispravnih ili neodržavanih plinskih trošila i dimnjaka, može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti zbog „tihog ubojice“.



Kako bi smanjili mogućnost tragičnih događaja policija je objavila jednostavne, ali ključne savjete i preporuke:



redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje

ne zaključavajte kupaonicu za vrijeme tuširanja ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla pružiti pomoć

obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak

instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima

ako ste u mogućnosti, zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska koja su sigurnija za uporabu

redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin

nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto

Preventivni savjeti



budite svjesni da se „miris“ CO ne može „osjetiti“ te kako se simptomi trovanja CO povećavaju, svakim slijedećim trenutkom postajete sve više zbunjeni, a time manje sposobni racionalno prosuđivati i hitno odlučivati za donošenje odluka koje bi vam mogle spasiti život

trovanje ugljičnim monoksidom može biti osobito opasno za one koji spavaju ili imaju određenu razinu alkohola u krvi jer se već tada tijelo (i mozak) mogu „oštetiti“ pa može doći do tragičnog smrtnog ishoda i prije „nego što se shvati problem“.

Tehnički savjeti



detektor mora biti tehnički dizajniran za prepoznavanje plinova kao posljedica korištenja primjerice, krutih goriva, lož ulja, plina i slično te je preporučljivo da ima zvučni i svjetleći alarm

detektor je potrebno i održavati (provjeravati ispravnost, promijeniti bateriju u uređaju i dr.)

Medicinski savjeti



zatražite liječničku pomoć

CO oštećuje tijelo i organizam

ako osjetite simptome odmah napustite prostoriju

budite svjesni da udisanje svježeg zraka nije liječnička pomoć

Ostali savjeti



dok čekate početak sezone grijanja, budite oprezni prilikom uporabe grijalica jer pregrijavanje može uzrokovati izbijanje požara i stvaranje plinova (ovisno o vrsti grijalice i širenju toplinskih zraka).

Obavezno pozovite dimnjačara:



ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče''

ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega

kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)

ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi (a takav problem bi mogao biti povezan s dimnjakom)