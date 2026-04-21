UŽAS NA A1 Naletio je na vozila nakon nesreće: Poginula žena, drugoj se liječnici bore za život

U stravičnoj nesreći na autocesti A1 u ponedjeljak oko 13.40 sati poginula je putnica (51) iz jednog od automobila, a još je sedam ljudi ozlijeđeno u nesreći do koje je došlo kraj Ogulina.

Žena (34) vozila je auto gospićkih tablica u smjeru juga i zbog neprilagođene brzine izgubila nadzorte je došlo do zanošenja i rotacije vozila po kolniku autoceste.

U tom trenutku, desnom prometnom trakom naišao je auto zagrebačkih tablica kojim je upravljala 51-godišnja hrvatska državljanka koja također nije prilagodila brzinu vozila osobinama i stanju kolnika te je udarila u osobno vozilo slovačkih tablica koje se kretalo ispred nje, a kojim je upravljao 48-godišnji slovački državljanin. On je kočenjem i skretanjem u desno izbjegavao nalet auta gospićkih tablica. Sva vozila su se nakon prometne nesreće zaustavila na desnom dijelu kolničke trake autoceste.

U prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta, a putnici i vozači su izašli iz vozila.



Za nekoliko trenutaka desnom prometnom trakom naišao je auto đakovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 31-godišnjak, a koji je također uslijed neprilagođene brzine udario u zaustavljena vozila, prvo u osobno vozilo zagrebačkih tablica, potom u auto slovačkih nacionalnih oznaka koje je od siline udarca odbačeno u osobno vozilo gospićkih tablica.

Istovremeno je u nekontroliranom kretanju osobno vozilo đakovačkih registarskih oznaka udarilo u 34-godišnju vozačicu osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka s djetetom, zatim u dvije putnice, slovačke državljanke (73 i 46) iz vozila slovačkih nacionalnih oznaka te u vozačicu i putnicu iz osobnog vozila zagrebačkih registarskih oznaka, 51-godišnje hrvatske državljanke.



Na mjestu događaja 51-godišnja putnica je smrtno stradala, tri osobe su teško stradale i to dvije putnice iz vozila slovačkih nacionalnih oznaka (73 i 46) te 34-godišnja vozačica osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka čije su ozlijede i opasne po život, a četiri osobe su lakše ozlijeđene, 51-godišnja vozačica te troje djece, hrvatski državljani, putnici iz vozila gospićkih i đakovačkih registarskih oznaka.



Na mjestu događaja očevidom je rukovodio zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu.

Od trenutka prometne nesreće do 19.00 sati promet tom dionicom autoceste odvijao se pretjecajnom trakom.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 31-godišnjeg vozača đakovačkih registarskih oznaka nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava, dok će vozačicama osobnih vozila gospićkih i zagrebačkih registarskih oznaka biti izdani obavezni prekršajni nalozi.

