UŽAS NA A1 Preletio ogradu i zabio se u rasvjetni stup kraj Josipdola. Vozač teško ozlijeđen

Vozač (71) automobila teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći do koje je došlo jučer na autocesti A1 kraj odmorišta Modruš, javlja karlovačka policija. Vozač s Kosova upravljao je autom zagrebačkih tablica. Zbog neprilagođene brzine oko 17.10 sati izgubio je nadzor nad upravljačem nakon čega je u zanošenju vozilom udario u zaštitnu metalnu ogradu preko koje je preletio i vozilom udario u metalni rasvjetni stup.

Bit će mu izdan obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće.

