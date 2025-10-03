Užas na Krku: Vozačica poginula u sudaru s autobusom...

Poginula je vozačica automobila u sudaru na državnoj cesti DC102 na otoku Krku, u predjelu Treskavac, u petak oko 20.40 sati, piše Fiuman.hr.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo prilikom sudara osobnog vozila i autobusa. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, vozačici osobnog automobila na mjestu događaja nije bilo spasa te je preminula od zadobivenih ozljeda. Na mjestu nesreće policija provodi očevid kojim će se utvrditi okolnosti i točan uzrok nesreće, a promet na toj lokaciji je nakon prometne nesreće u potpunosti prekinut.