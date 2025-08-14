Užas! Najmanje 40 mrtvih u epidemiji kolere u Sudanu

Najmanje 40 ljudi umrlo je od kolere u jednom tjednu u regiji Darfur na zapadu ratom razorenog Sudana, izvijestili su u četvrtak Liječnici bez granica (MSF).

- Osim raširenog rata, sudanski narod trenutačno se suočava s najgorom epidemijom kolere u zemlji u mnogo godina - upozorili su Liječnici bez granica.

- Samo u regiji Darfur, timovi Liječnika bez granica prošli su tjedan liječili više od 2300 pacijenata i zabilježili 40 smrtnih slučajeva od kolere - dodaje organizacija.

Ova ozbiljna bolest koja se prenosi kontaminiranom vodom i hranom i izaziva dijareju može ubiti u roku od nekoliko sati ako se ne liječi.

Od srpnja 2024. godine, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), diljem Sudana zabilježeno je otprilike 100.000 slučajeva kolere, a bolest se proširila "po svim saveznim državama Sudana". Rat koji je sada u svojoj trećoj godini i koji je odnio desetke tisuća života te raselio milijune, doveo je do "najgore humanitarne krize na svijetu", kako ju je opisao UN.