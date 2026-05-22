DRAMATIČNA SNIMKA Staklena stijena pala blizu putnika na Autobusnom kolodvoru u ZG!

Dio staklene stijene odlomio se i pao među putnike koji su u utorak, 19. svibnja, oko 8.20 sati ujutro na na peronu 202 autobusnog kolodvora u Zagrebu čekali autobus za Šibenik. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen, piše Jutarnji.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se trenutak pada velikog komada stakla na nekoliko metara od ljudi koji su stajali na peronu.

Oštećeni dio nakon incidenta privremeno saniran ljepljivom trakom. Za sada se nitko od nadležnih nije oglasio o incidentu. Snimku je podijelio i predsjednik HDZ-a Zagreb Ivan Matijević.

Krajem prošle godine Grad Zagreb raspisao je natječaj za sanaciju nadstrešnice i čeličnih zatega vrijedan 280 tisuća eura bez PDV-a, nakon što je tehnički pregled pokazao ozbiljna oštećenja konstrukcije. dokumentaciji se navodila uznapredovala korozija, ljuštenje čelika i oštećenja dijelova nosivih elemenata nadstrešnice duge 65 metara.