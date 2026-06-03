UŽAS Prolaznici u šumi kod Kostanjevca pronašli tijelo

Prolaznici su u utorak u šumi na području Kostanjevca pronašli tijelo zasad nepoznatog starijeg muškarca na čijem su tijelu već nastupile opsežne truležne promjene. Policijski službenici su u utorak su obavili očevid i pregledali mjesto događaja, no pritom nisu uočili nikakve tragove koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

- %3Cmeta%20charset%3D%22UTF-8%22%20%2F%3ENakon provedenog očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu - priopćili su iz policije.