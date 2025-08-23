Obavijesti

News

Komentari 6
UHIĆEN JE

Užas u Amsterdamu! Migrant nasmrt izbo tinejdžericu, tjedan dana prije silovao je ženu?!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Amsterdamu! Migrant nasmrt izbo tinejdžericu, tjedan dana prije silovao je ženu?!
Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Istraga je pokazala da postoje sumnje da je isti muškarac odgovoran i za još jedan napad 10. kolovoza...

Nizozemska javnost potresena je ubojstvom Lise (17), koja je prije tri dana izbodena na smrt dok se biciklom vraćala kući iz noćnog izlaska. Policija je potvrdila da je uhićen muškarac (22), tražitelj azila koji je boravio u centru za izbjeglice (COA) u Amsterdamu.

Kako je na konferenciji za novinare izjavio glavni tužitelj, René de Beukelaer, mladić se povezuje ne samo s ubojstvom tinejdžerice, već i sa silovanjem jedne žene u glavnom gradu prošlog tjedna. Istraga je pokazala da postoje sumnje da je isti muškarac odgovoran i za još jedan napad 10. kolovoza, za koji se u početku mislilo da je pokušaj pljačke, ali sada se pretpostavlja da je motiv bio seksualne prirode.

Tragični događaj odigrao se u ranim jutarnjim satima, kada se Lisa vraćala električnim biciklom u Abcoude, rutom kojom se često kretala. Oko 3:30 sati uputila je hitan poziv na broj 112, no policija ju je pronašla prekasno, nedaleko od stadiona Johan Cruijff Arena, gdje je podlegla višestrukim ubodnim ranama.

BRAĆA MENDEZ Prije 35 godina sačmom su ubili roditelje u SAD-u: Zatražili su uvjetni otpust. Odbijen je!
Prije 35 godina sačmom su ubili roditelje u SAD-u: Zatražili su uvjetni otpust. Odbijen je!

Na konferenciji su uz čelnike policije sudjelovale i gradonačelnice Amsterdama i Ouder-Amstela, Femke Halsema i Susanne de Roy, koje su apelirale na građane da se jave s informacijama o slučaju.

Gradonačelnica Halsema istaknula je da je riječ o zločinu koji je "užasan i neoprostiv", dodajući kako je važno uvesti dodatne mjere zaštite žena u Nizozemskoj. 

- Žene moraju moći živjeti slobodno, bez straha. To se mora podrazumijevati, a danas, nažalost, nije tako - poručila je.

Osumnjičenik će se za dva dana pojaviti pred sudom na preliminarnom saslušanju, gdje će mu biti izrečene prve optužbe za ubojstvo i silovanje. Nacionalnost uhićenog zasad nije otkrivena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
NEPOPUSTLJIVA BIROKRACIJA

DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'

Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora
Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'
NADA BUDISAVLJEVIĆ

Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'

Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U vječnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje. Vaši Žarko i Milica, poruka je pisca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025