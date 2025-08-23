Užas u Amsterdamu! Migrant nasmrt izbo tinejdžericu, tjedan dana prije silovao je ženu?!

Nizozemska javnost potresena je ubojstvom Lise (17), koja je prije tri dana izbodena na smrt dok se biciklom vraćala kući iz noćnog izlaska. Policija je potvrdila da je uhićen muškarac (22), tražitelj azila koji je boravio u centru za izbjeglice (COA) u Amsterdamu.

Kako je na konferenciji za novinare izjavio glavni tužitelj, René de Beukelaer, mladić se povezuje ne samo s ubojstvom tinejdžerice, već i sa silovanjem jedne žene u glavnom gradu prošlog tjedna. Istraga je pokazala da postoje sumnje da je isti muškarac odgovoran i za još jedan napad 10. kolovoza, za koji se u početku mislilo da je pokušaj pljačke, ali sada se pretpostavlja da je motiv bio seksualne prirode.

Tragični događaj odigrao se u ranim jutarnjim satima, kada se Lisa vraćala električnim biciklom u Abcoude, rutom kojom se često kretala. Oko 3:30 sati uputila je hitan poziv na broj 112, no policija ju je pronašla prekasno, nedaleko od stadiona Johan Cruijff Arena, gdje je podlegla višestrukim ubodnim ranama.

Na konferenciji su uz čelnike policije sudjelovale i gradonačelnice Amsterdama i Ouder-Amstela, Femke Halsema i Susanne de Roy, koje su apelirale na građane da se jave s informacijama o slučaju.

Gradonačelnica Halsema istaknula je da je riječ o zločinu koji je "užasan i neoprostiv", dodajući kako je važno uvesti dodatne mjere zaštite žena u Nizozemskoj.

- Žene moraju moći živjeti slobodno, bez straha. To se mora podrazumijevati, a danas, nažalost, nije tako - poručila je.

Osumnjičenik će se za dva dana pojaviti pred sudom na preliminarnom saslušanju, gdje će mu biti izrečene prve optužbe za ubojstvo i silovanje. Nacionalnost uhićenog zasad nije otkrivena.