FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka

U novogodišnjoj noći dvoje Hrvata ozlijeđeno je u fizičkom napadu u Beogradu.

Naime, kako nam je ispričala jedna ozlijeđena djevojka, nakon proslave nove godine u restoranu u Novom Beogradu, koju je slavila zajedno s još troje prijatelja, prišla im je skupina od 5-6 nepoznatih muškaraca. Nakon što su odbili njihov poziv na after, uslijedilo je teško verbalno vrijeđanje, a kada ih je jedan od prijatelja pokušao zaštiti, fizički je napadnut i zadobio je udarac šakom u glavu. U pokušaju da spriječi daljnje nasilje, napadnuta je i djevojka koja je pala i zadobila ozljede glave te je hitno prevezena u KBC Zemun.

- U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje. Cijeli taj doček nove godine bio je prava katastrofa. Sada čekam skidanje šavova, a prijatelj je zadobio nekoliko udaraca u usta te jedva jede - ispričala nam je ozlijeđena djevojka.

Čitav incident dogodio se na javnom mjestu, u prisutnosti svjedoka, a sve je prijavljeno policiji. Kako je istaknula ozlijeđena djevojka, nije isključena mogućnost da je u pitanju bilo nasilje na nacionalnoj osnovi.

