Užas u BiH: Policajac pedofil bludničio nad djevojčicom (7)?

Ako je to istina trebalo bi ga naživo kastrirati, ogorčeni su stanovnici bosanskohercegovačkoga gradića na obali Save, koje je posljednjih dana potresla informacija o uhićenju muškarca (50) (identitet osumnjičenog nam je poznat, ali ga ne iznosimo zbog zaštite interesa žrtve) kojeg sumnjiče da je počinio kazneno djelo bludnih radnji nad djevojčicom (7).

- S obzirom na to da se radi o djetetu, u cilju njegove zaštite cijeli predmet je zatvoren za javnost. Uglavnom, tužiteljstvo poduzima mnoge radnje kako bi cijeli događaj bio u potpunosti rasvijetljen - rekao nam je postupajući županijski tužitelj. U gradiću se priča da je riječ o policajcu koji je uredno obavljao svoju dužnost, zbog čega mu je dodijeljena zajednica, odnosno bio je kontakt policajac. Zbog predanosti poslu bio je i predavač djeci u osnovnim školama, nitko nikad nije uočio nepravilnosti, a kamoli njegovu sklonost prema pedofiliji. Navodno je djevojčica prošla ginekološke preglede kojima je utvrđeno da je bilo seksualnoga kontakta.

- Policija je profesionalno obavila svoj posao u smislu pružanja usluga županijskom tužiteljstvu nimalo ne štiteći status osumnjičenika – rekao je glasnogovornik lokalne policije.

Sa žrtvinom majkom ima kći

Prema neslužbenim informacijama, a daljnje istražne radnje pokazat će jesu li one točne, muškarac je seksualno zlostavljao svoju pastorku.

Naime, on je tri godine u braku i to mu je drugi brak. Sadašnjoj supruzi to je također drugi brak, a iz prvog braka ima curicu. Zajedno također imaju trogodišnju kćer.

- Ne znam ja o tome ništa, ja samo čuvam dijete. Nazovite poslije kad gospođa dođe s posla. Muškarac za kojeg me pitate više ne živi ovdje. Točnije, ne živi od dana kad je uhićen – rekla je žena koju smo kontaktirali telefonom na adresi na kojoj živi osumnjičeni.

U posljednjem policijskom izvješću o stanju sigurnosti na tom području izvijestili su da su primili prijavu kaznenog djela bludne radnje nad djetetom.

Pritvorili ga na mjesec dana

- U utorak, 25. rujna, u 10.30 sati naša je policijska postaja zaprimila kaznenu prijavu za kazneno djelo bludne radnje koje je počinio muškarac (50). Policija je po prijavi izvijestila dežurnog istražitelja kriminalističke policije, koji je po nalozima tužiteljstva poduzeo zakonom predviđene mjere. Zbog navedenog kaznenog djela osumnjičeni muškarac je 26. rujna uhićen. Dan poslije županijsko tužiteljstvo je produljilo mjeru zadržavanja zbog osnovane sumnje da je uhićeni izvršio kazneno djelo.

Tužitelj koji vodi postupak potvrdio je kako je sucu predložio određivanje pritvora za osumnjičenog.

Pritvor su zatražili zbog bojazni da bi osumnjičeni muškarac mogao utjecati na svjedoke ili da bi mogao pobjeći te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.