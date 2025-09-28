U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a još je četvero ozlijeđenih. U tijeku je očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti nesreće, navodi se.
UTVRĐUJU UZROK NESREĆE
Užas u BiH: Tinejdžer poginuo u teškoj nesreći, četvero u bolnici
U tragičnoj prometnoj nesreći kod Bosanskog Petrovca poginuo je 17-godišnjak, javljaju Nezavisne novine. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a još je četvero ozlijeđenih.
