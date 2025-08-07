Užas u Crnoj Gori: Muškarac pretukao ženu pred djetetom, umrla nakon mjesec dana kome

Alma Ćosović iz Crne Gore preminula je u nedjelju od posljedica teških ozljeda koje joj je nanio Dušan Ramić, potvrdio je Centar za ženska prava. Alma je više od mjesec dana provela u komi nakon što ju je Ramić brutalno pretukao pred očima njezinog maloljetnog djeteta. Iza sebe je ostavila troje djece.

Centar za ženska prava ovu je tragičnu vijest objavio na svom Facebook profilu, naglašavajući kako očekuju da počinitelj bude primjereno kažnjen, ali i da država preuzme odgovornost za zaštitu djece žrtava femicida.

- Ovaj femicid još je jedna potvrda da su žene u Crnoj Gori izložene ekstremnom nasilju, dok odgovor države ostaje daleko ispod zakonom propisanih standarda - poručili su iz Centra.

Ovaj slučaj još jednom je potresao javnost i skrenuo pažnju na duboko ukorijenjen problem rodno zasnovanog nasilja u zemlji.