PLANINA HAJLA

Užas u Crnoj Gori: Pred grupom planinara iz Hrvatske vodič se survao niz klisuru i poginuo

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës

Grupa dalmatinskih planinara trebala je tijekom vikenda 'osvojiti' vrh planine na granici Crne Gore i Kosova. Upali su u gustu maglu te je vodič propao i nestao. U pomoć je došao kosovski GSS

Admiral

Grupa Hrvata, planinara iz Dalmacije, spuštena je tijekom nedjelje na sigurno, nakon što je vodič njihove skupine poginuo tijekom planinarenja na planini Hajla. Radi se o jednoj od najviših planina u Crnoj Gori, s vrhom na 2403 metra, koja graniči s Kosovom.

Kako je objavila Kosovska gorska služba traganja i spašavanja (ShKShMK), tijekom subote primili su poziv kosovske policije o nesreći koja je bila na samom vrhu Hakle. 

Foto: Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës

- Zaprimljena je SOS poruka od grupe hrvatskih planinara, koja je izvijestila da je planinar iz Crne Gore skliznuo u klisuru na sjevernoj padini vrha Hajla, i izgubio svaki kontakt s ostatkom grupe. Atmosferski uvjeti u tom području bili su vrlo teški, što je značajno zakompliciralo akciju potrage i spašavanja - objavili su spasioci.

Odmah su angažirali svoje ljude, u koordinaciji s crnogorskim vlastima. S obzirom na hitnost situacije i blizinu, uputili su se preko granice u akciju spašavanja.

- Naše ekipe, u bliskoj saradnji sa vlastima Crne Gore i lokalnim planinarima iz Rožaje, pokrenule su akciju u kasnim večernjim satima. Međutim, zbog teških atmosferskih uvjeta i slabe vidljivosti, iz sigurnosnih razloga odlučeno je da se akcija potrage nastavi u jutarnjim satima - pišu spasioci.

Foto: Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës

Podijelili su se u dvije skupine. Planinari iz Hrvatske dovedeni su na sigurno, a tijelo poginulog planinara našli su na lokalitetu poznatom kao Jama, na sjevernim, crnogorskim obroncima Hajle.

- Po završetku pregleda tijelo je prevezeno i predano nadležnim institucijama. SHKShMK izražava najiskreniju sućut obitelji žrtve i cijeloj planinarskoj zajednici - pišu spasioci.

