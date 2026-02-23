Užas u Crnoj Gori: Pred grupom planinara iz Hrvatske vodič se survao niz klisuru i poginuo

Grupa Hrvata, planinara iz Dalmacije, spuštena je tijekom nedjelje na sigurno, nakon što je vodič njihove skupine poginuo tijekom planinarenja na planini Hajla. Radi se o jednoj od najviših planina u Crnoj Gori, s vrhom na 2403 metra, koja graniči s Kosovom.

Kako je objavila Kosovska gorska služba traganja i spašavanja (ShKShMK), tijekom subote primili su poziv kosovske policije o nesreći koja je bila na samom vrhu Hakle.

Foto: Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës

- Zaprimljena je SOS poruka od grupe hrvatskih planinara, koja je izvijestila da je planinar iz Crne Gore skliznuo u klisuru na sjevernoj padini vrha Hajla, i izgubio svaki kontakt s ostatkom grupe. Atmosferski uvjeti u tom području bili su vrlo teški, što je značajno zakompliciralo akciju potrage i spašavanja - objavili su spasioci.

Odmah su angažirali svoje ljude, u koordinaciji s crnogorskim vlastima. S obzirom na hitnost situacije i blizinu, uputili su se preko granice u akciju spašavanja.

- Naše ekipe, u bliskoj saradnji sa vlastima Crne Gore i lokalnim planinarima iz Rožaje, pokrenule su akciju u kasnim večernjim satima. Međutim, zbog teških atmosferskih uvjeta i slabe vidljivosti, iz sigurnosnih razloga odlučeno je da se akcija potrage nastavi u jutarnjim satima - pišu spasioci.

Foto: Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës

Podijelili su se u dvije skupine. Planinari iz Hrvatske dovedeni su na sigurno, a tijelo poginulog planinara našli su na lokalitetu poznatom kao Jama, na sjevernim, crnogorskim obroncima Hajle.

- Po završetku pregleda tijelo je prevezeno i predano nadležnim institucijama. SHKShMK izražava najiskreniju sućut obitelji žrtve i cijeloj planinarskoj zajednici - pišu spasioci.