PRIOPĆENJE DORH-A

Užas u Dalmaciji: Silovao ženu, sud ga poslao u istražni zatvor

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ILUSTRACIJA/RUTKOVSKI.BY

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo provelo je istragu nad muškarcem zbog silovanja žene na području Dalmacije.

- Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo  predložilo je sucu istrage Županijskog suda određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke - navode iz DORH-a.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.

