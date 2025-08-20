Užas u Dalmaciji: Silovao ženu, sud ga poslao u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo provelo je istragu nad muškarcem zbog silovanja žene na području Dalmacije.

- Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke - navode iz DORH-a.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.