PRIOPĆENJE DORH-A
Užas u Dalmaciji: Silovao ženu, sud ga poslao u istražni zatvor
Čitanje članka: < 1 min
Županijsko državno odvjetništvo provelo je istragu nad muškarcem zbog silovanja žene na području Dalmacije.
- Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke - navode iz DORH-a.
Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.
