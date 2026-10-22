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PRIJETIO NOŽEM I GUŠIO

Užas u Dubravi: Napao dvije žene. Već je ranije osuđivan

Piše HINA,
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Užas u Dubravi: Napao dvije žene. Već je ranije osuđivan
Foto: PU požeško-slavonska
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Policija je i ranije postupala prema 37-godišnjaku te ga kazneno prijavljivala, a on se zbog drugih nedjela od ranije nalazi u zagrebačkom zatvoru

Policija je kazneno prijavila 37-godišnjaka osumnjičenog za dva razbojništva nad ženama počinjena u srpnju u naselju Dubrava, dok se on zbog drugih kaznenih djela već nalazi u zatvoru, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava zagrebačka. Prema policijskim sumnjama, razbojnik je 9. srpnja oko 6.30 sati na benzinskoj postaji u Ulici kneza Branimira prišao 38-godišnjoj zaposlenici i naručio kavu.

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Dok je pripremala kavu na aparatu, primio ju je za ruku i povukao prema blagajni držeći nož, te ju je pritom ozlijedio po prstu. Zatim ju je prisilio da mu preda novac i bonove, nakon čega je pobjegao. Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Nekoliko sati kasnije, u blizini željezničke pruge kod raskrižja Ulice kneza Branimira i Osječke ulice, osumnjičeni je s leđa prišao 69-godišnjakinji, srušio je na tlo, uhvatio za vrat i gušio te ju udarao šakama u glavu i vrat. Zatim joj je s vrata otrgnuo lančić s privjeskom i pobjegao. I druga je žena lakše ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u KB-u Dubrava.

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Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 1390 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavila posebno izvješće.

Policija je i ranije postupala prema 37-godišnjaku te ga kazneno prijavljivala, a on se zbog drugih nedjela od ranije nalazi u zagrebačkom zatvoru, kažu u policiji.

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