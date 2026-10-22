Nepoznati počinitelj u srijedu je nazvao 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca, predstavljajući se kao liječnik te ju obmanuo lažnim činjenicama da joj je snaha u bolnici i da hitno treba platiti operaciju i liječenje
Lažni liječnik iskoristio priču o bolesnoj snahi: Žena iz Donjeg Miholjca ostala bez 10.000 eura
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarentom koji je 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca, lažno se predstavljajući kao liječnik, oštetio za deset tisuća eura, izvijestila je u četvrtak policija. Nepoznati počinitelj u srijedu je nazvao 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca, predstavljajući se kao liječnik te ju obmanuo lažnim činjenicama da joj je snaha u bolnici i da hitno treba platiti operaciju i liječenje.
Kada je zatražio novac za operaciju 77-godišnjakinja je na ruke nepoznatoj osobi predala deset tisuća eura.
U tijeku je potraga drskim prevarantom, navode u policiji.
Iz policije upozoravaju građane da, u cilju sprječavanja prijevara, u svoj dom ne puštaju puštajte u dom nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.
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