Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA TRAGA ZA PREVARANTOM

Lažni liječnik iskoristio priču o bolesnoj snahi: Žena iz Donjeg Miholjca ostala bez 10.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lažni liječnik iskoristio priču o bolesnoj snahi: Žena iz Donjeg Miholjca ostala bez 10.000 eura
Foto: PU krapinsko-zagorska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nepoznati počinitelj u srijedu je nazvao 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca, predstavljajući se kao liječnik te ju obmanuo lažnim činjenicama da joj je snaha u bolnici i da hitno treba platiti operaciju i liječenje

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarentom koji je 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca, lažno se predstavljajući kao liječnik, oštetio za deset tisuća eura, izvijestila je u četvrtak policija. Nepoznati počinitelj u srijedu je nazvao 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca, predstavljajući se kao liječnik te ju obmanuo lažnim činjenicama da joj je snaha u bolnici i da hitno treba platiti operaciju i liječenje.

TRAŽI GA POLICIJA Lažni liječnik nazvao muškarca (83) iz Osijeka: 'Kći vam treba 13.150 eura za hitnu operaciju'
Lažni liječnik nazvao muškarca (83) iz Osijeka: 'Kći vam treba 13.150 eura za hitnu operaciju'

Kada je zatražio novac za operaciju 77-godišnjakinja je na ruke nepoznatoj osobi predala deset tisuća eura.

U tijeku je potraga drskim prevarantom, navode u policiji.

Iz policije upozoravaju građane da, u cilju sprječavanja prijevara, u svoj dom ne puštaju puštajte u dom nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
TEMPERATURE SVE NIŽE

Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj

Hladniji zrak i kiša mogli bi donijeti snijeg najvišim hrvatskim planinskim vrhovima
Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze
STRAVA U ISTRI

Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Prebacili su je helikopterom u KBC Rijeka gdje je na odjelu intenzivne njege
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
KALKULATOR VEĆINE

Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...

U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026