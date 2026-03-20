UŽAS U KARLOVCU Žena mučila pse u stanu: 'Slabi su, sami su bježali. Jedan je bio mrtav'

Pronašli su sedam pasa u jako lošem stanju kod jedne žene u stanu na Baniji, živi kat ispod mene, doselila se tu tek prije par dana. Psi su u četvrtak sami izašli iz stana, bili su uznemireni, lajali su i bježali po hodniku zgrade. Susjedi su odmah zvali policiju, došli su i odveli ih u sklonište u Utinju. Nitko od stanara nije ranije ništa čuo ni vidio, navodno se žena bavi 'štancanjem' pasa. Policija je izvela pse koji su bili polumrtvi, mršavi, slabi. Vidjela sam da je navečer oko 21 sat iznijela još dva psa, jedan je, kako mi se čini, bio mrtav. Izgleda da nisu jeli mjesecima. Cijelo je vrijeme lagala da ima gastritis.

Čula sam da ju je jedan dečko iz Utinja pitao gdje su ostali psi iz Krnjaka, tako da ih ima i tamo, ne znam gdje ih točno drži. Očito su u isto jako lošem stanju, grozno i tužno - priča nam zgrožena čitateljica iz Karlovca, koja je svjedočila odvođenju pasa u četvrtak iz jednog stana u zgradi u kojoj živi.

Policija nam je potvrdila da su zaprimili dojavu u četvrtak oko podneva. Dio pasa su odveli u sklonište, a dva su ostavili vlasnici.

- Policija je jučer, 19. ožujka, oko podneva, zaprimila dojavu građana da u zgradi u gradskoj četvrti Banija u Karlovcu, po stubištu, lutaju dva velika psa i da nitko ne može proći pored njih. Dolaskom na navedenu adresu, policijski službenici su kod 35-godišnjakinje zatekli pet pasa od kojih su tri pasmine „ Američki bully “, jedan pasmine „ Posavac“ i jedno štene crne boje. Od navedenih pasa, tri odrasla psa su bila u lošem zdravstvenom stanju.

Odmah je obaviješteno Sklonište za životinje čiji su djelatnici došli po pse i odveli ih. U skloništu su zadržana tri psa, dok su dva vraćena vlasnici. U vezi navedenog bit će proslijeđena obavijest Veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata i Komunalnom redarstvu Grada Karlovca na daljnje postupanje - priopćila nam je karlovačka policija.