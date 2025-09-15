Pozvana je Hitna pomoć, pokušali su s reanimacijom, ali bez uspjeha...
Užas u Kaštelima: Muškarac (35) preminuo od strujnog udara u dvorištu obiteljske kuće
Muškarac (35) preminuo je u subotu oko 15 sati u Kaštelima od posljedice strujnog udara. U dvorištu obiteljske kuće koristio je mini wash kad ga je 'ubila struja', izvještava Dalmatinski portal.
Pozvana je Hitna pomoć, pokušali su s reanimacijom, ali bez uspjeha.
Policija je na mjestu nesreće obavila očevid, o tragediji je obaviješteno i Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Naložena je obdukcija tijela, piše DP.
