KORISTIO MINI WASH...

Užas u Kaštelima: Muškarac (35) preminuo od strujnog udara u dvorištu obiteljske kuće

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Pozvana je Hitna pomoć, pokušali su s reanimacijom, ali bez uspjeha...

Muškarac (35) preminuo je u subotu oko 15 sati u Kaštelima od posljedice strujnog udara. U dvorištu obiteljske kuće koristio je mini wash kad ga je 'ubila struja', izvještava Dalmatinski portal.

Pozvana je Hitna pomoć, pokušali su s reanimacijom, ali bez uspjeha.

Policija je na mjestu nesreće obavila očevid, o tragediji je obaviješteno i Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Naložena je obdukcija tijela, piše DP.

